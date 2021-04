Rostock/Kopenhagen

Es ist ruhig am Überseehafen in Rostock. Keine Check-In-Schlange für die Scandlines-Fähre nach Dänemark, die wenigen Autos, die das Terminal ansteuern, dürfen ohne Wartezeit direkt durchfahren zum Schiff. Am Mittwochnachmittag sind hauptsächlich LKW am Hafen zu sehen. Die Fähren fahren – trotz geringer Auslastung – im regulären Fährbetrieb, um den Warenverkehr aufrecht zu halten.

Die dänische Regierung hatte Anfang April beschlossen, ihre im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie geltenden Reisebeschränkungen schrittweise zu lockern. Ziel der Vereinbarung ist es, dass die Dänen wieder ins Ausland reisen können, Ausländer aber auch zu Besuch nach Dänemark kommen können.

Sommerhaus- und Bootsbesitzer dürfen einreisen

Gelockert wird in vier Phasen, die erste davon tritt an diesem Mittwoch in Kraft. „Wer aus Deutschland einreist, braucht nach wie vor einen triftigen Grund, um ins Land gelassen zu werden“, erklärt Jakob Kronborg, Sprecher des dänischen Justizministeriums auf OZ-Nachfrage. Touristische Reisen bleiben demnach weiterhin untersagt. „Aber wir haben die Liste mit den zugelassenen Gründen erweitert – seit Mittwoch darf man auch kommen, wenn man Dauercamper ist, ein Boot, einen Kleingarten oder ein Sommerhaus besitzt.“

Zusammen mit dem Eigentümer dürfen dann auch Lebenspartner, Eltern, Kinder, Enkel- und Stiefkinder, Stiefeltern sowie Geschwister einreisen. Auch Personen aus dem gleichen Haushalt dürfen mitgebracht werden. Besitzverhältnisse und Verwandtschaften müssen nachgewiesen werden.

Bisher galt die Einreisegenehmigung unter anderem bereits für berufliche Gründe – auch Bewerbungsgespräche –, für Au Pairs und Geschäftsreisende und für diejenigen, die eine dringende medizinische Behandlung bekommen, an einer Beerdigung teilnehmen oder einen nahen Angehörigen im Nachbarland pflegen.

Trotz Einreisegrund: Quarantänepflicht

Anette Ustrup Svendsen, Sprecherin von Scandlines, hofft auf weitere Lockerungen. „Wir haben Platz auf unseren Fähren, die Auslastung ist nicht hoch, man bekommt problemlos einen Platz“, sagt sie. „Es freut uns, wenn nun wieder Sommerhaus- und Bootsbesitzer einreisen dürfen, allerdings glauben wir, dass das Angebot erst angenommen wird, wenn auch die Quarantänepflicht entfällt.“

Derzeit teilt Dänemark Länder je nach Infektionslage in verschiedene Farben ein. Deutschland zählt als „oranges“ Land (mehr als 30 positive Fälle pro 100 000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen). Das bedeutet, dass bei der Einreise ein negativer Corona-Test vorgelegt werden muss, der spätestens 24 Stunden nach der Einreise wiederholt werden muss. „Weiterhin haben sich alle Einreisenden einer zehntägigen häuslichen Quarantäne zu unterziehen, die frühestens vier Tage nach der Einreise durch einen weiteren, negativ ausfallenden PCR-Test verkürzt werden kann“, warnt das Auswärtige Amt in Berlin.

Ärger mit Corona-Test in Schweden

Während am Check-In-Schalter nach Dänemark niemand warten muss, bildet sich auf der Fahrspur für die Verbindung ins schwedische Trelleborg eine kleine Schlange. Das skandinavische Land, das für seinen lockeren Umgang mit der Pandemie bekannt ist, empfängt derzeit auch Touristen im Land. Eine Quarantäne wird nach der Einreise empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben. Doch auch hier muss bei Ankunft ein negativer Corona-Test vorgezeigt werden – in englischer, dänischer oder schwedischer Sprache.

Das hat einem Autofahrer aus Süddeutschland am Vortag Ärger eingebracht. „Ich war gestern schonmal hier. Nach der Überfahrt wurde ich in Schweden direkt von der Polizei aufgehalten und zurück zu den Fähren eskortiert“, schimpft er. „Dabei hatte ich einen negativen Coronatest dabei.“ Der Grund für die Abweisung: Der Geschäftsreisende hatte sein Testergebnis als SMS auf seinem Handy. „Es wurde aber ein Ausdruck verlangt. Das wusste ich nicht.“ Eine Strafe habe er nicht zahlen müssen, wohl aber die Kosten für die Rückreise und den erneuten Anlauf einen Tag später.

„Infizieren kann man sich überall“

Auch Familie Weber wartet am Mittwoch auf die Fähre nach Trelleborg – die aktuellen Corona-Tests liegen ausgedruckt in englischer Sprache vor. „In Schweden sind die Bestimmungen viel lockerer. Restaurants sind offen, Zoos haben geöffnet, Campingplätze akzeptieren Besucher“, zählt Mutter Brigitte Weber auf.

„Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird nur empfohlen. Es tut gut, noch Möglichkeiten zu haben, zu reisen.“ Angst, sich zu infizieren – immerhin gilt Schweden als Hochrisikogebiet – hat sie nicht. „Anstecken kann man sich überall“, sagt die Schweizerin.

Die Familie möchte die erste Woche freiwillig in Isolation bleiben, dann aber das Land erkunden. „Wir haben vier Monate Urlaub“, sagt die 33-Jährige. Gern würde sie auch einen Abstecher nach Dänemark machen. „Sobald da Touristen wieder erlaubt sind, fahren wir rüber.“

Weitere Lockerungen geplant

Die Erweiterung der zugelassenen Einreisegründe ist der erste von vier Öffnungsschritten, die die dänische Regierung plant. Voraussichtlich ab dem 1. Mai sollen geimpfte Touristen aus EU- und Schengenländern ohne Corona-Test und Quarantäne wieder einreisen dürfen, wenn es die Infektionslage zulässt.

Urlauber müssen sich bis zum 26. Juni gedulden. Nach aktuellem Stand sollen von da an alle Touristen in Dänemark willkommen sein, die negative Corona-Tests, Impfungen oder überstandene Infektionen nachweisen können.

Dänemark und Schweden sind Risikogebiete

Unabhängig von den in den skandinavischen Ländern geltenden Bestimmungen, müssen Reisende bei der Rückkehr die Test- und Quarantänebestimmungen in Deutschland beachten. In MV müssen sich Reiserückkehrer aus Risiko­gebieten im Ausland für zehn Tage absondern und die zuständige Behörde kontaktieren. Reiserückkehrer aus Virusvariantengebieten müssen sich nach ihrer Einreise für einen Zeitraum von 14 Tagen in Quarantäne begeben. Bei der Einreise gilt seit 11. Januar eine Testpflicht.

Dänemark wird von der Bundesregierung derzeit als Risikogebiet, Schweden als Hochrisikogebiet eingeordnet.

Von Katharina Ahlers