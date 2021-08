Dänemark plant Ende aller Corona-Einschränkungen

Kopenhagen

In Dänemark passiert gerade so einiges, und das betrifft die geltenden Corona-Einschränkungen, eine sogenannte Lobby-Bremse und den umstrittenen Asylzentren-Plan.

Rückkehr zum normalen Leben: Am 1. Oktober sollen die letzten corona-bedingten Beschränkungen in Dänemark aufgehoben werden. Das hat eine breite Mehrheit der Parteien im Folketing beschlossen, zusammen mit schrittweisen Erleichterungen im August und September. Dazu gehören die generelle Aufhebung der Maskenpflicht und weitgehender Verzicht auf das Vorweisen des Coronapasses mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung, einer überstandenen Covid-19-Erkrankung oder eines negativen Corona-Tests. Endgültig wegfallen sollen die Pass-Pflicht und damit auch der Nachweis eines negativen Corona-Tests bei Ungeimpften ab 1. Oktober. Damit neue Infektionswellen nicht so schnell wieder zu Lockdowns von Gemeinden und Kreisen führen, wurden die Inzidenz-Grenzen kräftig erhöht: in Gemeinden von 300 auf 500 Infizierte innerhalb von sieben Tagen, in den Kreisen von 500 auf 1000. Voraussetzung ist dabei aber, dass eine ansteigende Zahl Covid-19-Patienten nicht das Gesundheitswesen überlastet.

EU kritisiert fehlende Lobbyismus-Bremse: Dänische Minister dürfen vom Amtssessel direkt in die Chefetagen der Wirtschaft wechseln und ihre im Amt erworbenen Kenntnisse und Netzwerke für Lobbyarbeit nutzen. Es gibt keine Karenzzeit wie in Deutschland, wo Minister und parlamentarische Staatssekretäre erst nach einer „Abkühlzeit“ von 12 bis 18 Monaten eine bezahlte Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes annehmen dürfen. Die fehlenden Regelungen hat die EU-Kommission in ihrem neuen Rechtsstaatsbericht scharf kritisiert. Danach hat zwischen 2009 und 2019 mehr als ein Drittel aller dänischen Minister und Staatssekretäre sofort nach dem Ausscheiden aus dem politischen Amt einen meist hoch bezahlten Job in der privaten Wirtschaft angetreten. Politiker verteidigen diesen erlaubten direkten Wechsel, berichtet das Online-Politikmagazin Altinget. Ihr Argument: Es sei sehr wertvoll für die Wirtschaft, die Qualifikationen und Kenntnisse gerade aus dem Amt geschiedener Minister zu nutzen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Asylzentren-Plan droht zu scheitern: Die Afrikanische Union (AU), Spitzenorganisation aller 55 afrikanischen Staaten, hat die weltweit vielbeachteten Pläne der dänischen Regierung zur Errichtung von Asylzentren außerhalb der EU scharf kritisiert und abgelehnt. Sie sehe darin einen Versuch, die eigenen Grenzkontrollen auf die Kontrolle afrikanischer Küsten auszudehnen. Das sei völkerrechtswidrig und völlig inakzeptabel, heißt es in einer Pressemitteilung der AU. Damit droht nach Ansicht dänischer Afrika-Experten dem einwanderungspolitischen Top-Thema der Regierung Mette Frederiksens das Aus, berichtet die Zeitung Jyllands-Posten. Danach sollen Geflüchtete, die in Dänemark Asyl beantragen, umgehend in ein vorzugsweise in Afrika errichtetes Asylzentrum gebracht werden, wo sie ihren Asylantrag stellen können. Die dänische Regierung hat bereits Gespräche mit der autokratischen Regierung des kleinen ostafrikanischen Binnenstaates Ruanda über die Errichtung eines solchen Zentrums geführt.

Von Rüdiger Wenzel