Dahlemann: Schwesig fällt wegen Krankheit länger aus

Schwerin

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (47, SPD) wird aus gesundheitlichen Gründen offenbar noch mehrere Wochen ausfallen. Wie die Staatskanzlei am Dienstag einräumt, geht es ihr offenbar schlechter, als zuvor angenommen. Demnach habe sich Schwesig zwei statt zuvor einer kommunizierten Operation unterzogen. Allein die erste OP habe zehn Stunden gedauert.

„Die Ärzte haben sechs Wochen Genesung empfohlen“

„Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Die Genesung wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärt Patrick Dahlemann (SPD), Chef der Staatskanzlei, am Dienstag. Er reagiert damit auf einen OZ-Artikel, in dem es um Schwesigs Gesundheitszustand geht. Mittlerweile sei Schwesig wieder zu Hause. „Die Ärztinnen und Ärzte haben eine Genesungszeit von sechs Wochen empfohlen“, so Dahlemann.

Schwesig hatte sich am 15. Februar abgemeldet. Sie werde eine OP als Nachsorge zu ihrer früheren Brustkrebs-Erkrankung durchführen lassen. Nach einem Krankenhausaufenthalt werde sie zu Hause Kraft tanken. Als sich der Konflikt in der Ukraine zuspitzte und zum Krieg wurde, schaltete sich die SPD-Frau während der Genesungszeit über die sozialen Medien mit Kommentaren ein. Nachdem von verschiedenen Seiten Kritik an ihrer früheren Politik gegenüber Russland, der Gründung einer Klimaschutzstiftung MV und der Unterstützung der Erdgaspipeline Nord Stream intensiver wurde, endeten die Kommentare der Ministerpräsidentin bei Facebook oder Twitter.

„Mutmaßung entbehrt jeder Grundlage“

Informationen, dass Schwesig ursprünglich drei Wochen nach der OP wieder im Dienst sein wollte, weist Dahlemann zurück. Dies sei nicht offiziell so mitgeteilt worden. Gegenteiliges ist aus Regierungskreisen zu hören; auch medial waren die drei Wochen Thema. Daraus entstand die Mutmaßung, Schwesig könnte sich wegen der Kritik selbst aus der Schusslinie genommen haben – geäußert von Regierungskreisen.

„Die Mutmaßung, die Ministerpräsidentin würde die Phase ihrer Genesung nutzen, um schwierigen Themen in der politischen Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen, entbehrt jeder Grundlage“, so Dahlemann. Dies stelle „einen Tiefpunkt dar“.

Von Frank Pubantz