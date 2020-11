Torgelow

Ein Bild, das für Furore sorgt: Da sitzt ein Staatssekretär der Landesregierung auf dem Fußboden eines Hochglanz-Kinderzimmers und hält einen Baby-Strampler hoch. Er selbst trägt einen Schlafanzug im selben Muster: Blümchen, Hirsche, Tannenbäume. Dazu eine rote und eine graue Socke.

Während andere gerade wegen der Corona-Pandemie eine harte Zeit haben, „verbinden wir diesen Monat mit dem schönsten Kennenlernen der Welt“, schreibt Patrick Dahlemann (32, SPD), Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern, auf Twitter und Facebook zu diesem Foto. Er verabschiede sich in die Baby-Pause. Mitte November bekämen seine Frau Corinna und er das erste Kind, ein Töchterchen. Danach werde er sein „Terminpensum vorübergehend drosseln“, um mehr bei Frau und Nachwuchs sein zu können.

Reaktionen: „Plumpe PR“, „Exzentrisch“, Posten überflüssig

Süße Botschaft oder Affront gegenüber vielen Menschen im Land? Dass Dahlemann die Nachricht vom „Baby-Lockdown“ ausgerechnet wenige Stunden vor Beginn der landesweit verschärften Corona-Regeln verschickt, bei dem viele Menschen im Land um ihre Zukunft bangen, sorgt für Kritik.

„Schade, dass Herr Dahlemann dieses schöne Ereignis wieder als plumpe PR nutzt“, kommentiert Simone Oldenburg, Linken-Fraktionschefin im Landtag. Dies sei „albern und oberflächlich“.

FDP-Landeschef René Domke kritisiert: „Tausende Menschen bangen wegen des zweiten Lockdowns um ihr Unternehmen, ihre Existenz – und der Staatssekretär zieht einen Strampler an und verschiedet sich in die Babypause. Die Frage bleibt, ob dieser Posten in der Landesregierung überhaupt benötigt wird.“

„Exzentrischer geht es kaum“, erklärt Dennis Klüver, Chef der Piratenpartei MV. Wie weit weg ist dieser Politiker von den Sorgen der Menschen in MV!“

Hohn kommt von AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm: „Na, alles Gute für den demnächst werdenden Vater! Besser wäre es allerdings, sich im neuen Lockdown für Vorpommern abzustrampeln, statt im Strampler zu posieren.“

Unternehmer: Wir haben große Sorgen

Befragte Unternehmer winken zum Dahlemann-Strampler-Foto ab. Kein Kommentar, man habe derzeit große Sorgen und für so etwas keine Zeit. Womöglich werde Dahlemann ab 2021 sogar Minister im Lande sein. „Ein solches Foto würde ich vielleicht in meinem engsten Freundeskreis zum Nikolaus verschicken“, so ein Firmenchef.

Nicht zum ersten Mal erntet der SPD- Paradiesvogel Patrick Dahlemann Schelte nach Posts in sozialen Medien, die Privates und Dienstliches vermischen. Anfang 2018 grüßte er per Foto vom Swimmingpool am Roten Meer aus den Flitterwochen und verkündete, in T-Shirt und Shorts, Nachrichten im Namen der Landesregierung. Am Heiligtag davor hatte der Parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern geheiratet, obwohl das in MV offiziell nicht geht. Da musste ein Freund, ein Bürgermeister, einspringen.

Auch dieses Mal, mit Strampler, fehlt der Bezug zum mit Steuergeld bezahlten Spitzen-Job nicht. „Mein PStV-Team ist weiterhin für Euch da“, teilt Dahlemann mit. Und, dass er jetzt ein Babybett aufbauen werde.

Von Frank Pubantz