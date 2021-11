Dahlemanns nächste Überraschung: 33-Jähriger hält jetzt Schwesig den Rücken frei

Schwerin

Die Berufung des Vorpommern-Staatssekretärs Patrick Dahlemann (SPD) zum neuen Chef der Staatskanzlei ist die wohl größte Überraschung der Schweriner Regierungsbildung. Der erst 33 Jahre alte gebürtige Torgelower war schon immer für Überraschungen gut.

Seine Karriere startete er 2013, als er in seiner Heimatstadt eine Wahlkampfbühne der NPD kaperte und eine flammende Rede gegen aufkommende Ängste gegen ein geplantes Asylbewerberheim hielt. Drei Jahre später produzierte er mittlerweile als für den als benachteiligt geltenden Landesteil Vorpommern berufener Staatssekretär Schlagzeilen, weil er sich bei langen Fahrten im Fonds seiner Dienstlimousine die Zeit mit der Spielkonsole vertrieben haben soll. Voriges Jahr im Lockdown postete er Bilder von sich mit albernem Riesen-Strampelanzug im Internet, allerdings weil er Vaterfreuden entgegen sah. Und bei anderer Gelegenheit Urlaubsstrandfotos, versehen mit offiziellen Regierungsstellungnahmen.

Beim Regierungspartner Linksfraktion sorgte die Berufung für „ein Schmunzeln“ angesichts der bunten Vita des Politikers. Andererseits: Dahlemann, der sein Studium der Politikwissenschaft nach 20 Semestern ohne Abschluss aufgab, sei schlau und fleißig, ohne Angst vor dicken, trockenen Akten, heißt es bei den Linken. Zu Terminen erscheine er immer bestens vorbereitet. So viel Zuneigung war nicht immer: In der Vergangenheit ätzte die Linke in der Opposition schon mal über „Trostpflästerchen“, als Dahlemann öffentlichkeitswirksam Geld aus dem Vorpommernfonds an Projekte verteilte.

Zustimmung in der eigenen Fraktion

In seiner eigenen Fraktion ging die Berufung glatt durch. Von „breiter Zustimmung“ ist die Rede. Man traut Dahlemann den verantwortungsvollen Posten als Chef-Koordinator der Regierung durchaus zu, der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig den Rücken freihalten soll. „Er ist in letzter Zeit gewachsen“, sagt ein SPD-Abgeordneter. Andererseits müsse er sicher noch viel lernen. Das neue Amt sei eine Herausforderung. Das gelte aber für jeden.

Aus der Opposition kommt Kritik, dass der neue Staatskanzlei-Chef den Rang eines Parlamentarischen Staatssekretärs und damit sein Abgeordnetenmandat behält. In anderen Bundesländern sei das nicht unüblich, „für MV ist das allerdings neu“, sagt Sebastian Ehlers (CDU). Den Grund für dieses Novum „dürfte wohl in der Bildungsbiografie von Herrn Dahlemann zu finden sein“, meint Ehlers, offenbar in Anspielung auf Dahlemanns nicht abgeschlossenes Studium.

Kritik an Doppel-Funktion

Er selbst nimmt diese Kritik daran gelassen: „Wenn ich den Abschluss gemacht hätte, säße ich jetzt nicht hier“, sagte Dahlemann am Dienstabend der OZ. Er habe keine Zeit gehabt, die Abschlussarbeit zu schreiben, weil er die Zeit mit Politik verbracht habe. Ein Vorbild für andere wolle er damit aber nicht sein.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

FDP-Fraktionschef René Domke befürchtet wegen der Doppelfunktion als Staatssekretär und Abgeordneter eine bedenkliche „Vermischung von Legislative und Exekutive“. Schlimmstenfalls führe dies dazu, dass die „Regierung weitestgehend am Parlament vorbei regiert“. So wie bisher im Bund bei den Corona-Maßnahmen. Insgesamt sitzen fünf von sieben SPD-Regierungsmitgliedern zugleich im Landtag. „Die vordringlichste Aufgabe eines Abgeordneten ist es, die Interessen der Wählerinnen und Wähler im Landtag zu vertreten. Wie Herr Dahlemann dies mit der Vollzeitstelle als Staatssekretär vereinbaren möchte, ist schwer vorstellbar“, sagt Anne Shepley, Vizefraktionschefin der Grünen.

Schultes Berufung überrascht nicht

Sein Landtagsmandat aufgeben will dagegen Jochen Schulte, bisher Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Die Berufung des 59-Jährigen als einer von zwei Staatssekretären im stark vergrößerten Wirtschaftsministerium war keine große Überraschung. Der Rechtsanwalt aus Rostock gilt als anerkannter Wirtschaftsfachmann und war bereits mehrfach für höhere Aufgaben gehandelt worden, etwa für ein Ministeramt. „In der Fraktion hinterlässt er eine große Lücke“, heißt es bei den Genossen im Landtag.

Dass mit Frauke Hilgemann (56) eine Vertreterin der auf die Oppositionsbank verbannte CDU vorläufig in der Regierung bleibt, wird parteiübergreifend akzeptiert. Die gebürtige Hamburgerin arbeitet seit 30 Jahren in hohen Positionen in der Landespolitik von MV, aber erst seit Januar als Staatssekretärin. Die Volkswirtin ist in der Landesregierung zuständig für den Kampf gegen Corona. Bis zum Abklingen der Pandemie soll sie im Amt bleiben, unter Gesundheitsministerin Stephanie Drese (SPD). Ein Wechsel wäre aus fachlichen Gründen widersinnig. Gerade jetzt, wo die Infektionszahlen steigen.

Von Gerald Kleine Wördemann