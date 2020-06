Rostock

Eigentlich wären sie am Montag wieder eingetroffen und auf der Warnemünder Promenade von jubelnden Massen empfangen worden. Doch auch für die Organisatoren und Teilnehmer der „Hanse-Tour Sonnenschein“ ist durch Corona in diesem Jahr alles anders. Eine Absage der rund 530 Kilometer langen Benefiz-Rundfahrt stand zwar im Raum, sei aber am Ende doch keine Option gewesen. „Wir wollen gerade in diesem besonderen Jahr Flagge zeigen, deshalb haben wir alles auf Anfang September verschoben“, sagt Frida Ahrens vom Organisationsbüro.

Natürlich sollen auf der Hanse-Tour, für die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Schirmherrschaft innehat, auch wieder Spenden für schwer kranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien gesammelt werden. „Aber uns ist allen klar, dass wir sowohl bei der Teilnehmerzahl als auch bei den Spenden in diesem Jahr keine Rekorde knacken werden – und das auch nicht wollen“, so Frida Ahrens. Schließlich stünde die Gesundheit aller Teilnehmer im Vordergrund.

Rostocks Oberbürgermeister radelt mit

Die Behörden haben den Veranstaltern in dieser Woche grünes Licht gegeben, dass die Hanse-Tour vom 2. bis 5. September mit rund 150 Teilnehmern so stattfinden kann, wie aktuell geplant. „Dem Gesundheitsamt war wichtig, dass wir jederzeit als geschlossene und definierbare Gruppe unterwegs sind und es zu keiner Vermischung mit Zuschauern kommt“, sagt Organisatorin Ahrens.

Die Stationen der diesjährigen Hanse-Tour auf einen Blick. Quelle: Arno Zill

Deshalb würde es diesmal an den Stationen, unter anderem Rostock, Sassnitz und Wustrow eine Abgrenzung zwischen Radsportlern und Passanten geben. Zuschauer wären natürlich dennoch willkommen, um die Spendensammler zu unterstützen. „Ob und wenn ja wie viel Programm wir an den Stationen machen können, hängt noch davon ab, ob es weitere Lockerungen der aktuellen Veranstaltungs-Verordnung gibt“, so Frida Ahrens. Das würde am 10. Juli beraten.

Grundsätzlich sei das Radfahren in der Gruppe aber erlaubt und am Hygienekonzept für die Tour und die Übernachtungen würde noch fleißig gearbeitet. Von dem für den zuerst im Juni geplanten Termin hätte ein Großteil auch für das Ausweichdatum zugesagt, so dass im September wieder ein großer Tross auf Strecke geht. Darunter auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, der seit Jahren fester Bestandteil der Hanse-Tour Sonnenschein ist und die Veranstaltung seit 2017 organisiert. In der über 20-jährigen Vereinsgeschichte wurden bereits mehr als zwei Millionen Euro an Spendengeldern eingeworben. Allein im vergangenen Jahr kamen bei der Tour 130 000 Euro zusammen.

