Rostock

Die Versuchung ist enorm: Vor allem Kinder treibt es derzeit auf zugefrorene Wasserflächen. Man sieht sie schon auf vereisten, flachen Tümpeln oder auf großen Pfützen auf den Feldern herum- und ausrutschen, mit oder ohne Schlittschuhe, Hauptsache Winter-Spaß.

Die Neugier treibt aber auch die Älteren an vermeintlich schon zugefrorene Seen und Kanäle. Doch noch ist es zu früh, um sicher auf dem noch zu dünnen Eis zu stehen. Das Dumme ist: Wer tiefer einbricht, befindet sich in akuter Lebensgefahr.

Anzeige

Wie sieht die jetzige Wetterlage aus?

„Zurzeit erleben wir Dauerfrost“, sagt Meteorologe Dr. Ronald Eixmann aus Kühlungsborn. Im Schnitt herrschen im Nordosten minus ein bis minus acht Grad, aufgrund einer kalten, konstanten Ost-Strömung. Nachts kann das Thermometer auch unter minus zehn Grad sinken.

Wie ist die Eislage?

Der Wind hält viele Gewässer noch frei. Dort, wo das Wasser bereits gefriert, ist die Eisschicht derzeit maximal drei Zentimeter dick. „Unter einer dünnen Schneedecke ist Eis oft dünner als vermutet. Der Wind macht Eisflächen zudem tückisch“, sagt Robert Stahlberg von der Landeswasserschutzpolizei MV. Noch eine Gefahr: Der Wind sorgt dafür, dass das Eis nicht gleichmäßig dick wird. Auch Strömungsverhältnisse unter dem Eis sind eine Gefahr.

Ab wann dürfen Eisflächen betreten werden?

Tragfähig wird Eis erst ab einer Dicke von 15 Zentimetern, schreibt die Stadtverwaltung Stralsund. Auch dann dürfe das Eis nur auf eigene Gefahr betreten werden. Für fließende Gewässer gelten laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 20 Zentimeter als Minimum.

Wer gibt Eisflächen frei?

Niemand. Aus Stralsund ist zu hören: „Die Stadtverwaltung erteilt grundsätzlich keine Freigabe der Eisflächen.“ Auch der Rostocker Stadtsprecher Ulrich Kunze sagt: „Wir geben nichts frei, weil wir dann auch für Haftungsfragen aufkommen müssten, falls etwas passiert.“

Bekomme ich ein Verwarngeld, wenn ich jetzt das Eis betrete?

Nein. Die Polizei handelt im Sinne der Gefahrenabwehr, verweist höchstens Gruppen vom Eis. „Mehr ist rechtlich nicht möglich“, sagt Robert Stahlberg von der Landeswasserschutzpolizei MV. Schließlich könne man auch niemandem verwehren, jetzt baden zu gehen. Aber: „Wir haben zurzeit die sensiblen Bereiche vermehrt im Auge“, sagt der Beamte. Aber bei 2000 Seen im Land und diversen Flüssen sei eine Überwachung nicht möglich. „Wir appellieren an die Vernunft und raten Eltern, mit ihren Kindern über die Risiken zu reden.“

Was tun, wenn man ins Eis einbricht?

Wer komplett einbricht, hat nur wenig Zeit, sich selbst zu retten. Die Kälte macht es dem Körper nach den ersten Minuten unmöglich, aus eigener Kraft aus dem Wasser zu kommen. Deshalb ist es wichtig, nicht allein aufs Eis zu gehen, schon gar nicht bei Dunkelheit.

Man sollte versuchen, sich aufs Eis in Bauch- oder Rückenlage zu ziehen oder zu rollen. Leichter gesagt als getan: Wenn das Eis weiter bricht, versuchen, es so lange abzubrechen, bis es wieder trägt. Und: Nicht panisch werden. Was schwierig ist, weil der Kälteschock unglaublich heftig wirkt.

Was sollen Fremdretter tun?

Unbedingt den Notruf wählen – 110 – und sich beim Retten nicht selbst in Gefahr bringen. Auf dem Eis nur kriechend fortbewegen. Wasserschutzpolizist Robert Stahlberg nennt Hilfsmittel, an denen sich Verunglückte klammern können: „Rettungsringe, Äste, Schlitten, Leitern, Kleidungsstücke, Leinen, Stangen.“ Zur Vernunft gehöre auch, eingebrochenen Tieren, etwa seinem Hund, nicht hinterherzuspringen.

Wie ist die Eislage in sieben Tagen?

Der Meteorologe Dr. Ronald Eixmann aus Kühlungsborn verbreitet etwas Optimismus für die Schulferien-Zeit: „In der laufenden Woche bleibt es frostig, die wärmere Luft wird es nicht zu uns schaffen.“ Das heißt: Die Gewässer werden weiter zufrieren. Eventuell so weit, dass sie an einigen Stellen bald gefahrlosen Spaß bieten.

Von Klaus Amberger