Dargun: 22-Jähriger Wohnwagendieb wieder auf freiem Fuß

Dargun

Die Polizei hat einen mutmaßlichen 22-jährigen Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann am Dienstag in Demmin von der Polizei vorläufig festgenommen. Der 22-Jährige war im Ortsteil Zarnekow dabei beobachtet worden, als er auf dem Gelände eines Autohauses das Deichselschloss eines Wohnwagens geknackt und das Gefährt an seinen Transporter angehangen habe. Die Zeugen alarmierten die Polizei, die den Transporter auf der Bundesstraße 110 im wenige Kilometer entfernten Demmin stoppte.

Der Wert des Campingwagens, der noch seine amtlichen Kennzeichen hatte, wurde auf 35 000 Euro geschätzt. Um an den Anhänger zu kommen, soll der Mann den Zaun des Grundstücks aufgebrochen haben.

„Der 22-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg nach der Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen“, hieß es am Mittwoch von der Polizei. Die Ermittlungen würden weiter in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin geführt.

Von OZ