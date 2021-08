Born

Als der Zeiger der Analoguhr auf das erste Viertel nach 15 Uhr springt, taucht am Horizont der neue Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) auf. Das 28 Meter lange Schiff wird die „Theo Fischer“ ersetzen. Gut eine Handvoll Menschen begleiten das Einlaufen des neuen Rettungsschiffes.

28 Meter lang ist der neue Rettungskreuzer, fast fünf Meter länger als die „Theo Fischer“. Vormann Frank Weinhold zeigt sich begeistert von dem Neubau. „Das Schiff läuft ausgezeichnet.“ Neu ist ein eigener Raum für die Behandlung von verletzten Seeleuten. Ansonsten lassen sich die Vorteile mit den Stichworten Schnelligkeit und Manövrierfähigkeit beschreiben.

Kommentar: Mehr Sicherheit auf der Ostsee

Traumhafte Überfahrt

Wenig später driftet das Schiff mit Motorunterstützung in den Hafen im Naturschutzgebiet Vorpommersche Boddenlandschaft. Die „Theo Fischer“, der alte Rettungskreuzer, wird Anfang kommenden Monats abgezogen.

Der neue Seenotrettungskreuzer "Nis Randers" macht im Nothafen fest. Quelle: Timo Richter

Vormann Frank Weinhold spricht von einer „traumhaften Überfahrt“. Schnell wurde der Gedanke verworfen, die Strecke von der Werft bei Bremen bis in den Nothafen in einem Stück zu absolvieren. So wurde ein Zwischenstopp in Rendsburg eingelegt, und am Montag hatte die Crew das Glück, ohne Wartezeit in ein Becken der Schleusen in die Ostsee einlaufen zu können.

Dienst am Segler

Erich Fink versieht seinen Dienst weiter auf der „Theo Fischer“. Als Rettungsmann ist er im Einsatz. Zu den Seenotrettern ist der Segler nach einem selbst erlebten Notfall gekommen. Er lief als Schutzsuchender in den Nothafen Darßer Ort ein, im „Eilgang“ wurden technische Gegebenheiten inspiziert.

Noch ist das Schiff mit der Baunummer „SK42“ unterwegs, es wird Anfang kommenden Monats auf den Namen „Nis Randers“ getauft. Damit erhält das neue Schiff einen Namen abseits der Tradition. Normalerweise werden die Schiffe der DGzRS nach verstorbener Mitglieder ernannt.

Von Timo Richter