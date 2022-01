Darum haben vier Nato-Kriegsschiffe in Rostock festgemacht

Rostock-Hohe Düne

Ein internationaler Verband aus vier Nato-Kriegsschiffen ist am Freitagmorgen im Marinestützpunkt Hohe Düne eingelaufen. Der deutsche Minenjäger „Bad Bevensen“ wurde von je einem belgischen, lettischen und estnischen Boot begleitet.

Zusammen bilden sie einen von zwei ständigen Nato-Minenabwehrverbänden. Angeführt wird er von dem estnischen Kommandanten.

Fünftes Schiff stößt dazu

Der Besuch in Hohe Düne ist nach Angaben der deutschen Marine lange geplant und steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der aktuellen Ukraine-Krise. Allerdings stößt in einigen Tagen unplanmäßig ein weiteres Schiff aus den Niederlanden zu dem Verband.

Mehrere Nato-Staaten hatten angekündigt, ihre militärische Präsenz angesichts der Spannungen zu verstärken. Am Montag verlässt der Verband Rostock wieder.

Von Axel Büssem