Die in Herne (NRW) ausgebrochene Kobra ist endlich entdeckt worden. Der Fall hat aber auch in MV die Debatte über die Haltung giftiger Tiere neu entfacht: Tierschützer fordern ein Verbot, Giftschlangen und Co. halten zu dürfen. Die Behörden wissen indes nicht, wie viele gefährliche Tiere es im Land überhaupt gibt.