Darum kooperiert Europas größte Schwimmschule mit dem Zinnowitzer Hotel „Baltic“

Zinnowitz

„Spielend schwimmen lernen“ – mit diesem Motto hat Europas größte Schwimmschule, die Schwimmschule „Flipper“ des früheren Junioren-Europameisters Alexander Gallitz, schon über 10 000 Kindern und 2000 Erwachsenen das Schwimmen beigebracht. Die Schwimmschule ist mit 30 Standorten in sieben Bundesländern präsent: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Nun kommt ein weiteres Bundesland dazu: Mecklenburg-Vorpommern. Denn Alexander Gallitz hat einen Kooperationsvertrag mit dem Zinnowitzer Hotel „Baltic“ abgeschlossen.

Seit gut einer Woche ist Alexander Gallitz, der seit 33 Jahren als Schwimmlehrer arbeitet und mittlerweile Präsident des Deutschen Schwimmlehrerverbandes ist, vor Ort in Zinnowitz. Und das aus gutem Grund: Täglich gibt er Urlauber-Kindern des Hotels und bei freien Plätzen auch dem ortsansässigen Nachwuchs Schwimmunterricht. Derzeit lernen Mädchen und Jungen aus Cottbus, Frankfurt/Oder, Berlin und auch aus Zinnowitz selbst bei ihm das Schwimmen.

Bedarf an Schwimmkursen ist riesig

„Baltic“-Hoteldirektor Ralf Kloppenburg hat Kontakt hergestellt, da er wusste, dass die Schwimmschule „Flipper“ schon seit Jahren im Heringsdorfer Hotel „Steigenberger“ Schwimmlehrer ausbildet. „Das habe ich auch für unser großes Haus in Zinnowitz als Chance erkannt, da unser eigener Schwimmlehrer längere Zeit ausfiel. Der Bedarf an Schwimmkursen ist riesig, wir werden mit Anfragen regelrecht überflutet“, sagt Ralf Kloppenburg.

Alexander Gallitz ließ sich nicht lange bitten und reiste in den äußerten Nordosten. „Ich bin von den Bedingungen vor Ort total begeistert. Die Meerwasserschwimmhalle des Hotels und die Ostsee vor der Nase sind allerbeste Bedingungen, um schwimmen zu lernen“, resümiert er. Allerdings sind seine sechstägigen Kurse grundlegend anders als vielfach gewohnt. „Ich habe im Anfängerschwimmkurs maximal drei Kinder in einer Gruppe. Von Montag bis Sonnabend bekommen sie täglich eine halbe Stunde Unterricht – und zwar spielend. Am Nachmittag müssen sie dann mit den Eltern in der Ostsee oder im Hallenbad weiter trainieren. Denn der Anfängerkurs dient in erster Linie der Selbstrettung“, so Gallitz.

Wasserspezifische Grundfertigkeiten beherrschen

Das Seepferdchen-Abzeichen sei kein Ziel seines Anfängerschwimmkurses, denn das Abzeichen bedeute nicht, dass ein Kind sicher schwimmen kann. Das sei erst erreicht, wenn ein Kind 15 Minuten ausdauernd schwimmt. Viel wichtiger sei es, dass die Kinder auf spielerischem Weg zur Beherrschung wasserspezifischer Grundfertigkeiten befähigt werden. „Zu diesen Grundfertigkeiten zählen das Tauchen und Atmen, das Springen, Gleiten, Schweben und das Fortbewegen“, sagt der erfahrene Schwimmlehrer. Erst wenn ein Kind diese Grundfertigkeiten sicher beherrscht und mit dem Wasser vertraut ist, kann es sich selbst einschätzen und im Wasser ohne Hilfsmittel zielgerichtet fortbewegen.

Nach seiner Aussage werde Deutschland immer mehr zu einem Land der Nichtschwimmer – das habe verheerende Folgen. „Die Zahl der schweren Badeunfälle sowohl im Meer oder in Seen als auch in Schwimmhallen nimmt rapide zu, weil Kinder sich selbst überschätzen und kein Gefühl fürs Wasser haben“, sagt Gallitz. Er hält es deshalb für völlig verfehlt, wenn Kinder erst in der 3. Klasse, also mit neun Jahren, das Schwimmen lernen. Dazu komme, dass durch Corona unzählige freiwillige Schwimmkurse und der Schulschwimmunterricht ausgefallen sind und die Möglichkeiten für Kommunen, den Schulen überhaupt Schwimmunterricht anzubieten, immer weniger werden. „Politik muss begreifen, dass das Schwimmen eine der wichtigsten Formen der Selbstrettung ist und dass dafür Schwimmhallen notwendig sind“, appelliert der Schwimmlehrer.

Bald Flipper-Außenstelle in Zinnowitz?

Warum er auf das spielerische Erlernen des Schwimmens setzt? „Mit Zwang geht gar nichts. Jedes Kind ist doch unterschiedlich, mit völlig verschiedenen körperlichen, motorischen und psychischen Fähigkeiten. Spielerisch etwas zu erlernen macht Kindern Freude. Das muss man nutzen. Zum Lernerfolg gehört aber vor allem Geduld“, sagt er in Richtung der oftmals ungeduldigen Eltern.

Dank der Kooperation mit dem „Baltic“ werden Vertreter der Schwimmschule „Flipper“ noch bis Ende September vor Ort sein. Gerne würde Alexander Gallitz eine feste Flipper-Außenstelle in Zinnowitz mit zwei dauerhaft anwesenden Schwimmlehrern etablieren. Deshalb wirbt er dafür, dass sich mehr Interessierte finden, die sich zum Schwimmlehrer ausbilden lassen. „Ich würde mich riesig freuen, wenn sich begeisterte Einheimische melden, damit bald noch viel mehr Kinder sicher schwimmen lernen“, sagt der Profi-Lehrer.

Nachfragen unter info@schwimmschule-flipper.de

Von Cornelia Meerkatz