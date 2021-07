Rostock

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock (Lagus) hat am Donnerstag (22. Juli) neun Todesfälle gemeldet. Bei den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten blieb es dagegen bei keinen neuen Fällen. Wo kommt diese Zahl angesichts der geringen Anzahl an neuen Infektionen her? Die Antwort ist simpel. Es handelt sich um Altfälle, die zwischen Oktober 2020 und Juni 2021 bislang nicht in die Statistik aufgenommen wurden, wie das Lagus und der Landkreis mitteilen.

„Wie andere Landkreise und kreisfreie Städte zuvor, nutzt aktuell der Landkreis Ludwigslust-Parchim die Zeit mit geringerem Pandemie-Arbeitsaufwand beim Kontaktpersonenmanagement, um andere Arbeiten hinsichtlich der Coronavirus-Pandemie zu erledigen“, heißt es vom Lagus.

Dazu gehöre auch die Kontrolle und Korrektur der Statistiken. Diese Fälle seien für die Gesamtstatistik relevant, hätten dem Gesundheitsamt zufolge jedoch keinen Bezug zu aktuellen Infektionen und zur derzeitigen Gesamtsituation.

Von gh