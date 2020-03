Darum möchte Lene (10) von der Insel Rügen unbedingt Ärztin werden

Karlsburg

Drei Augenpaare verfolgen gespannt die Anzeigen auf dem Mini-Display eines etwa handygroßen Gerätes. Geschickt bedient Lene Malaschnitschenko die Tastatur. „Geh jetzt bitte auf die Rubrik Einstellungen! Wähle die Zeit zwischen 17 und 21 Uhr“, fordert Diabetes-Beraterin Katharina Berlin die Zehnjährige auf. Postwendend hat die Viertklässlerin aus Neuenkirchen auf Rügen die notwendigen Insulineinheiten für zehn Gramm Kohlenhydrate eingestellt. Ihre Mama Christina nickt zufrieden.

Sofort Unterstützung in Karlsburg erhalten

„Bislang wollte Lene keine Insulinpumpe. Sie hat täglich mehrmals ihren Blutzucker gemessen, daraufhin ihre Mahlzeiten gewählt und Insulin gespritzt“, erzählt die 39-Jährige. Sie arbeitet als Krankenschwester in einer Arztpraxis auf Deutschlands größter Insel. Während einer kürzlich erfolgten Reha in Bad Kösen ( Sachsen-Anhalt) habe ihre Tochter dann bei anderen Kindern die Vorteile der Pumpentechnik erlebt. „Wir haben danach in Karlsburg angerufen und sofort Unterstützung erhalten. Ich bin so froh, dass wir das Diabeteszentrum als Anlaufstelle haben“, betont Frau Malaschnitschenko.

Mehr Kinder und Jugendliche erkranken

Diabetes Typ 1 ist in der Bundesrepublik die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern und Jugendlichen. In Deutschland sind schätzungsweise 31 000 junge Patienten davon betroffen. Diese Autoimmunkrankheit (siehe Kasten), kann urplötzlich auch bei Erwachsenen auftreten. „Wir beobachten, dass die Zahl der an Diabetes erkrankten kleinen Patienten zunimmt. Dabei zeigen sich in den einzelnen Regionen Unterschiede hinsichtlich der Altersgruppen“, erklärt Diabetologin Dr. Antonia Müller. Die Ursachen für diese Entwicklung seien allerdings noch unklar, betont die Oberärztin in der Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen des Karlsburger Klinikums.

Mandy Kuschel, Psychologin im Diabeteszentrum Karlsburg, zeigt eine Übersicht zur altersabhängigen Veränderung des HbA1c-Wertes. Wenn sich Zuckermoleküle an das Hämoglobin anlagern, spricht man von HbA1c. Sind die Blutzuckerwerte über lange Zeit erhöht, steigt auch der HbA1c-Wert. Quelle: Rödel

Programmierbare Insulinpumpe für kleine Patienten

Laut Deutscher Diabetes Gesellschaft wird die Mehrzahl der jüngeren Patienten mit einer Insulinpumpe behandelt. Bei Kindern unter sechs Jahren sind es sogar mehr als 85 Prozent. „Mit einer programmierbaren Insulinpumpe kann der Körper über einen kleinen Katheter im Unterhautfettgewebe stetig mit Insulin versorgt werden“, verdeutlicht Dr. Antonia Müller.

Dabei hängt es von vielen Faktoren ab, ob die Kinder und ihre Angehörigen mit der Pumpen- oder Pentherapie das Leben mit dieser Stoffwechselerkrankung besser meistern. „Dazu gehört vor allem, die oftmals großen Ängste bei den Betreffenden abzubauen“, erläutert Diplom-Psychologin Mandy Kuschel.

Diabetes-Diagnose stellt den Alltag auf den Kopf

Sie gehört zu dem aus Ärzten, Fachkrankenschwestern, Diabetesberaterinnen, Pädagogen und Psychologen bestehenden Team in Karlsburg, das praktisch eine Rundum-Betreuung absichert. „Der Alltag wird nach einer solchen Diabetes-Diagnose plötzlich auf den Kopf gestellt. Deshalb ist der Start bei uns wichtig. Es braucht ein Vertrauensverhältnis zwischen Familien und Klinikpersonal“, betont Mandy Kuschel.

Manche Eltern fühlen sich zu Hause mit der Verantwortung für das kranke Kind überfordert. „Am Anfang funktionieren sie nur. Doch ihre Ängste übertragen sich oft auf die Kinder“, sagt die junge Frau, die auch eine Ausbildung zur Fach-Psychologin absolviert hat.

Furcht vor Entgleisung des Blutzuckerspiegels

So quäle die Erwachsenen permanent die Furcht, dass ihre Schützlinge beispielsweise unterzuckern. Hier kann man zum Beispiel durch die umgehende Einnahme von Traubenzucker Abhilfe schaffen. Eine Unterzuckerung ist ein akutes Problem. Es muss sofort behoben werden, da es tödlich enden kann. Ein zu hoher Blutzuckerspiegel führt auf Dauer zu Schwierigkeiten. Steht zu wenig Insulin bereit, können unter anderem Blutgefäße, Augen und Nieren angegriffen werden (siehe Kasten). Die Kinder leben aber im Hier und Jetzt. Sie sollen, so das Ziel der Karlsburger Spezialisten, das Gefühl verinnerlichen, nicht anders als Gleichaltrige zu sein und im Alltag möglichst alles mitmachen können.

Insulin-Pen für den Notfall

Für Lene, die schon fast drei Jahre a

Studie: Pumpentherapie für Kinder besser als das Spritzen Die Behandlung mit einer Insulinpumpe bringt bei Kindern und Jugendlichen, die an Diabetes Typ 1 leiden, Vorteile gegenüber einer Spritzentherapie. Das belegt eine Untersuchung an 350 Diabeteszentren in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Konkret treten demnach bei einer Pumpentherapie seltener schwere Unterzuckerungen und Stoffwechselentgleisungen auf. Zudem benötigen die jungen Patienten weniger Insulin, der mittlere Blutzucker („HbA1c-Wert“) liegt niedriger und es kommt zu keiner Gewichtszunahme. Die Insulinzufuhr könne mit der Insulinpumpe insbesondere bei jungen Kindern besser verteilt und gesteuert werden als mit mehrfach täglichen Injektionen, erläutert die Studienautorin Prof. Dr. Beate Karges von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. In der Praxis zeige sich, dass eine Insulinpumpe jedoch nicht für alle der jungen Patienten die geeignete Therapieempfehlung darstelle, betont die Karlsburger Diabetologin Dr. Antonia Müller. So gebe es beispielsweise Unterschiede hinsichtlich der Handhabbarkeit der Geräte im Alltag. Deshalb seien eine gründliche Beratung und Entscheidung im Einzelfall angebracht, sagt die Oberärztin in der Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen des Karlsburger Klinikums. Insgesamt verglich die Studie 9814 Patienten mit Insulinpumpe gegenüber 9814 Patienten mit einer Injektionstherapie. Der Zeitraum erstreckte sich von Januar 2011 bis Dezember 2015. Im Schnitt betrug das Alter der Patienten 14,6 Jahre. Alle Studienteilnehmer waren seit mindestens einem Jahr an Diabetes Typ 1 erkrankt. In der Gruppe mit Insulinpumpe war die Häufigkeit schwerer Hypoglykämien (schwerer Unterzuckerungen) niedriger, ebenso die Häufigkeit von Unterzuckerungen mit Bewusstlosigkeit. Zudem fiel der mittlere HbA1c-Wert besser als in der Gruppe mit Insulin-Injektionen aus. Pumpenpatienten nahmen nicht vermehrt an Gewicht zu und benötigten zudem weniger Insulin pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Obwohl die Insulinpumpe für Jugendliche in der Pubertät oft eine Herausforderung darstellt, wenn der erste Freund oder die erste Freundin ins Leben treten, halten laut Studie über 95 Prozent daran fest.

n der Stoffwechselkrankheit leidet, gehörte das tägliche Hantieren mit den sogenannten Insulin-Pens zum Alltag. Eine der stiftartigen Spritzen hat sie auch heute als Notfallausrüstung immer dabei. In ihrer Freizeit schwimmt das sehr ruhig wirkende Mädchen gern, im Sommer am liebsten im Breetzer Bodden. „Ich habe bereits das Jugendschwimmabzeichen in Bronze“, sagt sie stolz.

Lena Malaschnitschenko (v. r.), die an Typ-1-Diabetes leidet, zeigt im Herz- und Diabetes-Zentrum Karlsburg an einem Modell die für die Insulinproduktion verantwortliche Bauchspeicheldrüse des Menschen. Psychologin Mandy Kuschel und Oberärztin Dr. Antonia Müller schauen zu. Quelle: Rödel

„Ich kann die Kranken gut verstehen“

Und mit der Insulinpumpe kommt sie bereits nach einigen Schulungstagen in Karlsburg gut zurecht. „Bei der Reha funktionierte während eines Ausfluges die Insulinpumpe bei einem anderen Mädchen nicht. Lene hatte ihren Pen dabei und das Spritzen übernommen“, berichtet ihre Mutter. „Ich bin beeindruckt davon, wie sich die kleinen Patienten unterstützen“, so die Neuenkirchenerin.

„Ich möchte mal Diabetologin werden und anderen Erkrankten helfen“, verkündet Lene ihrer behandelnden Ärztin Dr. Antonia Müller. Und die Lütte, deren Lieblingsschulfächer Religion und Mathe sind, ergänzt: „Ich kann die Kranken gut verstehen. Schließlich habe ich das alles auch schon erlebt“.

