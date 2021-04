Darum muss die Rügenbrücke im Juni und September gesperrt werden

Stralsund

Die Rügenbrücke muss im September knapp zwei Wochen lang gesperrt werden. Grund sind notwendige Arbeiten am elektronischen Verkehrsleitsystem, teilte die Straßenbauverwaltung MV am Freitag mit. Die dort eingesetzte Technik, wie Kameras zur Verkehrserfassung, sei inzwischen veraltet und müsse modernisiert werden. Die Umleitung erfolgt über den Rügendamm.

Bereits im Juni wird die Rügenbrücke für einen Tag gesperrt. Im Zeitraum vom 7. bis 18. Juni sind auf der Rügener Seite Vorbereitungen für Bauarbeiten an der B 96n nötig. An welchem Tag die Brücke genau gesperrt wird, ist noch unklar. Die Sperrung im Juni will die Rostocker Berufsfeuerwehr für eine Höhenrettungsübung an einem Brückenpylon nutzen.

Von Axel Büssem