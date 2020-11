Darum sind Top-Events ein großer Wirtschaftsfaktor für MV

Rostock

Alles ist hier auf Größe, auf Nähe, auf Party ausgelegt: Fast unvorstellbar, dass ein Event wie der Volleyball-Beachcup auf Usedom in Corona-Zeiten tatsächlich stattfinden soll. Die Macher um Sebastian Krause wollen das im nächsten Jahr nach dem Ausfall 2020 aber unbedingt wieder ermöglichen.

„Wir tüfteln an einem Konzept, mit dem wir auch in Pandemiezeiten an den Start gehen können“, sagt der Sport-Enthusiast, der zum Organisationsteam des laut Guinness-Buch größten Volleyball-Turniers der Welt gehört. Seit 2002 gibt es das Event.1200 Sportler treffen sich dafür jährlich in Karlshagen. Sie spielen parallel auf fast 100 Feldern, schlafen in Zelten, tanzen abends ausgelassen gemeinsam im Sand.

Anzeige

Umfangreiche Maßnahmen erarbeitet

Wie kann so ein Event stattfinden, wenn es im Sommer immer noch keinen Impfstoff gibt? „Wir haben eine umfangreiche Liste mit Maßnahmen erstellt“, sagt Krause. Dazu zählten Eintritts-Schleusen, Schnelltests bei Teilnehmern und Zuschauern, Mindestabstände, Sperrwände auf Tribünen und das Tragen von Masken selbst bei einer Freiluftveranstaltung. „Wir werden jedenfalls alles dafür tun, um vom 30. Juli bis 1. August 2021 wieder wie gewohnt loslegen zu können“, sagt Krause.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wie viele andere Veranstalter großer Events in MV wollen die Beachvolleyballer auf keinen Fall eine Absage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren hinnehmen. „Wenn du zwei Jahre nicht stattfindest, dann ist schon die Zukunft der ganzen Veranstaltung in Gefahr. Denn viele Strukturen und Partnerschaften, die du dir aufgebaut hast, driften dann weg“, befürchtet Till Demtrøder, der mit eigener Eventfirma in den vergangenen Jahren viel auf die Beine gestellt hat.

Notfalls ohne Zuschauer

Auf Usedom veranstaltet er seit einigen Jahren das Schlittenhunderennen „Baltic Lights“. Im vergangenen März war es die erste Veranstaltung, die ausfallen musste. 2021 gibt Demtrøder alles, damit das bunte Treiben mit Huskys und Promis im März 2021 wieder stattfinden kann. Zur Not würde er sogar ein reines Medien-Event daraus machen. „Durch die viele Sendezeit und die Artikel in überregionalen Medien haben wir eine sehr hohe Werbekraft. Aber natürlich würden wir es lieber mit Zuschauern machen“, sagt der Schauspieler.

Die Hoffnung, dass wieder Publikum zugelassen werden kann, hat auch Peter Koslik, Pressesprecher von Stralsund für die Wallensteintage in der Hansestadt (geplant 22. bis 25. Juli): „In der Ausschreibung spielt aber natürlich auch der Infektionsschutz eine große Rolle und wir haben gezeigt, dass wir zur Not alternative, digitale Elemente für die Veranstaltung einbauen können“, sagt Koslik.

Diese Umfrage startete die OZ bereits Anfang des Jahres. Viele Leser stimmten ab. Das Ergebnis spiegelt sicher auch wieder, wie gut die Events ihre Fans mobilisieren konnten, es ist nicht repräsentativ Quelle: Arno Zill

Insbesondere die Tourismusbranche hofft, dass die Top-Events 2021 nach fast kompletten Ausfällen 2020 über die Bühne gehen können, jetzt, da man einiges über Corona gelernt habe. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Tobias Woitendorf, betont: „Allein größere Open-Air-Veranstaltungen in MV ziehen gemeinsam jährlich rund zwei Millionen Besucher an. Das Land hat viele etablierte und prägende Formate - in sämtlichen Sparten, in riesiger Bandbreite, in allen Regionen. Aktuell vermissen wir diese Vielfalt.“

Ministerium unterstützt Events

Die Events bringen jährlich Hunderte Millionen Wertschöpfung. Viele Gäste reisen auch extra wegen der Veranstaltungen nach MV und verbinden den Besuch mit einem Urlaub. Beispiel: Störtebeker Festspiele auf Rügen. Experten haben berechnet, dass dort etwa 100 Millionen Euro Wertschöpfung generiert werden, weil viele der in normalen Jahren rund 350 000 Zuschauer extra für das Spektakel in Ralswiek kommen.

Das Wirtschaftsministerium unterstützt die Events deshalb auch: So soll das Piraten Open-Air in Grevesmühlen zum Beispiel Geld für den Bau neuer Tribünen erhalten, um trotz Infektionsschutz die Zuschauerzahlen im neuen Jahr einigermaßen halten zu können.

Veranstaltungen aktuell verboten Veranstaltungen sind laut Corona-Verordnung in MV mindestens bis 31. Dezember untersagt. Die Organisatoren sind allerdings optimistisch, dass mit Sinken der Infektionszahlen spätestens ab Frühjahr wieder einiges erlaubt wird. Im Sommer waren Veranstaltungen mit bis zu 1000 Personen gestattet. In Hamburg gab es im September bereits ein Tennisturnier, zu dem mit entsprechendem Hygienekonzept bis zu 3000 Zuschauer kommen durften.

Einer, der 2020 schon Erfahrung mit einem Großevent in Corona-Zeiten gemacht hat, ist Peter Schmidt, Organisator der Usedom Tennis Open. Als im vergangenen Frühjahr eine Veranstaltung nach der anderen abgesagt wurde, plante der Bielefelder eisern weiter und konnte dann im Juli tatsächlich sein Turnier mit 300 Spielern und strengen Hygienemaßnahmen ausspielen. „Es lohnt sich in der Vorbereitung durchzuhalten. Mit intelligenten Konzepten können wir auch in Corona-Zeiten einiges bewegen“, meint Schmidt.

Lesen Sie auch

Von Alexander Loew