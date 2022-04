Darum wäre MV ein guter Standort für den neuen Raketenschutzschirm Arrow 3

Rostock/Berlin

Zum Schutz vor möglichen Angriffen aus dem Osten würde die Bundesregierung gerne das israelische Raketenabwehrsystem Arrow 3 kaufen. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, doch es wird bereits spekuliert, wie und wo der Schutzschirm über Deutschland und möglicherweise auch über die Nato-Partner in Osteuropa aufgespannt wird.

MV würde sich dabei durchaus als Standort für Radar- und Raketensysteme anbieten – schließlich ist das Bundesland der nordöstlichste Vorposten der Bundesrepublik und damit nächster Nachbar zu den baltischen Staaten. Die OZ hat einige Aspekte zusammengetragen:

1. Nordöstlichster Punkt

Der nordöstlichste Punkt Deutschlands liegt auf der Insel Rügen. Auch deswegen steht dort im Putgartener Ortsteil Varnkevitz bereits eine Radarstation der Luftwaffe, mit deren Hilfe der deutsche und auch Teile des polnischen Luftraums überwacht werden. Ob und wie dieser Standort für Arrow 3 ausgebaut werden könnte, wäre zum jetzigen Zeitpunkt wohl reine Spekulation.

2. Schon jetzt wichtiger Standort

MV ist schon jetzt einer von nur zwei Standorten der bodengestützten deutschen Luftabwehr: In Sanitz und Bad Sülze östlich von Rostock stehen die Flugabwehrraketengruppen 21 und 24 mit ihren Patriot-Raketen. Daneben gibt es im schleswig-holsteinischen Husum nur noch eine weitere Patriot-Einheit der Luftwaffe. Experten vermuten ohnehin, dass die bestehenden Standorte der Luftabwehr ausgebaut werden.

3. Geografische Nähe zu Russland

In Medienberichten wird angegeben, dass Arrow 3 auf drei Radar- und zehn Raketen-Standorte in Deutschland aufgeteilt würde. Da angesichts der aktuellen geopolitischen Lage Russland als potenzieller Gegner derzeit am wahrscheinlichsten ist, läge es nahe, Arrow 3 auch im Osten zu stationieren. Usedom und Rügen sind nur rund 400 Kilometer Luftlinie vom Gebiet Kaliningrad entfernt – damit liegen die Inseln näher an russischem Staatsgebiet als jede andere deutsche Region.

Von Axel Büssem