Darum will Rostock jetzt alle Corona-Todesopfer obduzieren lassen

Rostock

Rostock geht voran, der Rest des Landes soll nachziehen: In der Hansestadt sollen Menschen, die mutmaßlich am Coronavirus verstorben sind, künftig vor der Bestattung in der Rechtsmedizin untersucht werden. „Das Gesundheitsamt hat einer entsprechenden Bitte der Universitätsmedizin entsprochen“, sagte Gesundheitssenator Steffen Bockhahn am Donnerstag der OZ. Er fordert, dass alle anderen Landkreise dem Rostocker Beispiel folgen.

Vielerorts in Deutschland sei die Obduktion von Covid-19-Opfern bereits an der Tagesordnung. „Es geht uns um den Erkenntnisgewinn zum Zwecke des Bevölkerungsschutzes“, sagt Bockhahn. Mediziner wollen mehr über das Virus herausfinden. „Eigentlich wissen wir bisher nur, dass Covid-19 die Lunge schädigen kann und dass Menschen am Virus sterben können. Aber das war es im Grund auch schon“, sagt Christian Schmidt, Ärztlicher Vorstand der Uni-Medizin Rostock.

Anzeige

Kosten soll das Land tragen

Seine Kollegen – der Rechtsmediziner Prof. Andreas Büttner und der Infektionsexperte Prof. Dr. Emil Reisinger – erhoffen sich Hinweise darauf, mit welchen Vorerkrankungen Menschen besonders gefährdet sind, auf welche Warnzeichen Mediziner bei der Behandlung achten müssen und welche „Nebenwirkungen“ das Virus genau auslöst.

Weitere OZ+ Artikel

„Das Robert-Koch-Institut empfiehlt die Obduktionen“, so Schmidt. Rostocks Gesundheitsamtschef Markus Schwarz und Senator Bockhahn fordern, dass die anderen Landkreise ebenfalls den Schritt gehen und Covid-19-Opfer untersuchen lassen: „Idealerweise sollte das Land die Kosten tragen. Sie liegen bei 300 bis 400 Euro pro Obduktion“, sagt Bockhahn.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr lesen:

Von Andreas Meyer