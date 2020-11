Neustrelitz

Mehrere „Querdenker“-Aktivisten um den Arzt Bodo Schiffmann sind am Dienstag von der Polizei in Gewahrsam genommen und zurück nach Brandenburg gebracht worden. Nun äußert sich die Polizei, wie es zu dieser Entscheidung kam.

Das war zuvor passiert: Bereits am Montagabend saß der Bus mit den Kritikern der Corona-Maßnahmen in Weisdin bei Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fest. Sie wollten nach MV einreisen, um in Neubrandenburg an einer Demo teilzunehmen.

Anzeige

Bus gestoppt: Tagestourismus nicht erlaubt

Nach Angaben der Polizei stoppten die Beamten die „Querdenker“ mit der Begründung, dass Tagestourismus derzeit nicht erlaubt sei. Aufgrund der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten musste der Bus aber bis Dienstag 7.30 Uhr auf dem Gelände in Neustrelitz verweilen. Laut Polizei hätten die Personen um 7.40 Uhr wieder in Richtung Brandenburg aufbrechen müssen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Nach Angaben der Beamten kamen sie dieser Aufforderung jedoch nicht nach. In Gesprächen hätte sich herausgestellt, dass die Personen in der Nacht einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Greifswald eingereicht haben. Sie wollten das Ergebnis vor Ort abwarten. „Die Polizeibeamten vor Ort haben kontrolliert, dass die betreffenden Personen nicht unerlaubt das Gelände verlassen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Lesen Sie auch

Gericht lehnt Begehren der „Querdenker“ ab

Gegen Mittag war dann klar: Das Gericht lehnt das Begehren der „Querdenker“ ab, die Einreise der betroffenen Personen ist rechtswidrig gewesen. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat daraufhin eine Verfügung erlassen, dass die Aktivisten um Schiffmann unverzüglich das Bundesland zu verlassen haben. Laut Polizei wurden die Personen festgenommen – und in Polizeiwagen zur Landesgrenze gebracht.

Da die Betroffenen zuvor über ihre eigenen Kanäle zu einer Sternfahrt in MV mit anschließender Großdemonstration in Schwerin aufgerufen hatten, sei ihnen von der Polizei nicht mehr angeboten worden, eigenständig mit ihrem Bus loszufahren.

Auch der Busfahrer ist kurze Zeit später von den Beamten nach Brandenburg begleitet worden. Nach Angaben der Polizei sind die vier Personen und der Busfahrer in Fürstenberg wieder zusammengeführt worden.

Von OZ