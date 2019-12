„Das Auto ist teurer als jede ÖPNV-Monatskarte oder das Fahrrad“

Rostock

Es ist das große Thema dieser Zeit. Es gibt Widersprüche, Interessenkonflikte, Fürsprecher und Gegner. Der Klimaschutz elektrisiert viele Bürger. Jüngst entfachte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ( CDU) mit seiner Aussage, Klimaschutz sei nicht zum Nulltarif zu haben, eine neue Debatte zu dem Thema unter OZ-Lesern. Zudem warnt Schäuble davor, es „als soziale Wohltat zu verkaufen“. Gleichzeitig betont der Politiker die Notwendigkeit des Verzichts, wenn die Erderwärmung gebremst werden soll.

Sven Frieseckestört sich daran, dass es seiner Auffassung nach „wieder nur den kleinen Bürger trifft, der sich mühsam seinen Urlaub ersparen muss. Aber es war nichts anderes von denen da oben zu erwarten.“ Weiter schreibt Friesecke: „Wo bleibt die soziale Gerechtigkeit? Die die gut verdienen, können immer in den Urlaub fahren und die, die schlechter bezahlt werden, müssen zu Hause in der Platte hocken.“ Der Leser spielt damit auf die geforderten höheren Kerosinpreise an. René Glifferuft dazu auf, „der Wegwerfgesellschaft einen Riegel vorzuschieben.“ So sei es so unverständlich wie gewollt, dass „sämtliche Elektrogeräte nach circa vier Jahren den Geist aufgeben und sich eine Reparatur nicht lohnt und dass Autos bei 100 000 Kilometern einen Motorschaden haben. All das schadet unserer Umwelt viel mehr, als dem kleinen Mann sein Feuerchen verbieten zu wollen.“ John Gustafsonrät der Politik: „Dann lasst alternative Kraftstoffe zu, die eine Menge CO2 einsparen würden. Und vor allem hört auf, den Menschen weiszumachen, dass wir sie Welt retten. Politik mit Holzhammer und erhobenem Zeigefinger? Das wird irgendwann nach hinten los gehen“, glaubt Gustafson.

Harald Fladungmeint: „Wenn da alles umgesetzt wird, was in letzter Zeit von der Politik beschlossen wurde, dann prost Mahlzeit. Dann geht die Wirtschaft aber mit großen Schritten den Bach runter, und der Bürger wird in das 18. Jahrhundert katapultiert.“

Carsten Krausewürde sich, wie er schreibt, „über Alternativen zum Verbrennungsmotor freuen. Leider gibt es keine. Also wird man gezwungen, diese Abzocke mitzumachen. Wie soll man das alles bezahlen mit einem normalen Beruf?“ Florian Becker erwidert: „Das Auto ist teurer als jede ÖPNV-Monatskarte oder das Fahrrad. In Städten braucht man die Karre in den seltensten Fällen. Willst du Geld sparen, dann leg dir kein Auto zu.“

Michael Mühlenbeck sieht in dem Punkt die Pendler, die, die auf dem Land wohnen, nicht ausreichend berücksichtigt. „Ich bin Berliner, wir haben ein gutes Verkehrsnetz. Aber was sollen denn die Pendler machen? Die Bahn braucht zum Beispiel von Frankfurt Oder nach Berlin eineinhalb Stunden. Dann bist du auf einem Bahnhof in Berlin, aber noch lange nicht da, wo du hinwillst.“

Von Juliane Lange