Das Ende der Ära Lorenz Caffier: Was er für MV erreicht hat

Ein Urgestein im Schweriner Schloss: Lorenz Caffier (65, CDU) ist seit 30 Jahren Abgeordneter des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Er – und Till Backhaus ( SPD) – sind die dienstältesten Parlamentarier im Landtag. Abgeordneter will Caffier auch nach seinem Rücktritt als Innenminister am 17. November bleiben.

Am 14. Oktober 1990 in Landtag gewählt

Mit seiner Abgeordnetenzeit verbindet Caffier gute Erinnerungen. Nach der Wahl am 14. Oktober 1990 sei ihm erst langsam klar geworden, dass er in den Landtag gewählt worden war. „Da habe ich mir gesagt: Du ziehst das durch“, sagte er in einem Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG. Daran habe er sich gehalten.

Ausgleichend als parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion

Wichtig seien ihm die 16 Jahre, in denen er als parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion gewirkt hat – ausgleichend über Parteigrenzen hinweg. Zwischen Eckhardt Rehberg – Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion – und Harald Ringstorff – Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion – „ging es oft ordentlich zur Sache“, erinnert er sich.

Als Volkskammerabgeordneter LPG-Vorsitzender geblieben

Bereut habe er es nie, 1990 in die Politik gegangen zu sein. „Ich bin aus der Volkskammer heraus in den Landtag gekommen, weil ich das Land mitgestalten wollte“, sagt er. In der ersten Zeit als Volkskammerabgeordneter blieb er weiter Vorsitzender der LPG Pflanzenproduktion Lichtenberg bei Neustrelitz.

Als Erzgebirgler Vorliebe für Weihnachtspyramiden

Caffier stammt aus dem Erzgebirge. Schon als Kind habe er eine Vorliebe für Weihnachtspyramiden und Räuchermännchen gehabt, sagte er einmal zur OZ. Er besitze mehr als 100 davon. Es gebe kein Weihnachten, ohne dass er die Holzfiguren für seine Familie – seine Ehefrau Babette, die Kinder und Enkel – mit viel Liebe fürs Detail drapiere.

Zum Geburtstag am 24. Dezember gratulierte Angela Merkel

Weihnachten ist sowieso eine besondere Zeit für ihn: Schließlich hat er am 24. Dezember Geburtstag. Aufgewachsen ist er in einem christlichen Haus, sein Vater war evangelischer Pastor. „Da habe ich auch das Orgelspielen gelernt.“

Zu seinem 60. Geburtstag am 24. Dezember 2014 kam eine besondere Gratulantin – Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU). Sie sagte, der gebürtige Sachse Caffier habe als „Mensch mit Migrationshintergrund“ Mecklenburg-Vorpommern bereichert.

Lorenz Caffier Lorenz Caffier wurde am 24. Dezember 1954 in Weixdorf bei Dresden geboren. Nach Abitur und Facharbeiterlehre – Forstarbeiter mit Abitur – schloss er sein Studium als Diplom-Ingenieur für Land- und Forsttechnik ab. Seit 1980 lebt er mit seiner Familie im heutigen Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Bis 1990 war er technischer Leiter der LPG Pflanzenproduktion Lichtenberg. Von 1989 bis 1990 war er deren Vorsitzender. Im März 1990 wurde Caffier in die DDR-Volkskammer gewählt. Im Herbst 1990 zog er als Abgeordneter in den Landtag von MV ein. Bis 2006 war er parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, dann übernahm er den Posten des Innenministers. In der CDU von MV wurde Caffier zunächst 2005 Generalsekretär, 2009 dann Landesvorsitzender. Lorenz Caffier ist verheiratet und hat vier Kinder.

Bundesweit am längsten amtierender Innenminister

Damals war er schon seit dem 7. November 2006 Innenminister von MV. Schnell sei ihm klar geworden: „Wer Sympathie-Punkte machen will, der darf nicht Innenminister werden.“ Bis zu seinem Rücktritt war er fast genau 14 Jahre im Amt – der bundesweit am längsten amtierende Innenminister.

G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm große Herausforderung

Ein gutes halbes Jahr nach Amtsantritt hatte Caffier gleich eine Mammutaufgabe zu bewältigen: den G8-Gipfel vom 6. bis 8. Juni 2007 in Heiligendamm. Kein Wunder, bei Gesamtkosten von 100 Millionen Euro und 17 000 Polizisten im Einsatz sowie Zehntausenden Demonstranten aus dem In- und Ausland. Die Organisation sei gelungen, sagte er später. Aber er wolle so etwas nie wieder machen.

Da Caffier unter anderem für die Bereiche Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz sowie Ausländerrecht verantwortlich war, musste er immer wieder „große Lagen“ bewältigen. Etwa die Folgen des Elbehochwassers 2013 sowie die nach seiner Einschätzung bis dahin größte Herausforderung für MV, die Flüchtlingskrise im Jahr 2015.

Feuerwehrleute und Polizeibeamte schätzen Caffier

Seine Spuren im Land hat er hinterlassen, vor allem bei Polizei und Feuerwehr. Von Beamten ist in dieser Woche immer wieder zu hören, dass sie Caffier sehr schätzen. Er habe als Innenminister viel für die Polizei getan. Namentlich wollte sich jedoch niemand zitieren lassen.

„ Lorenz Caffier war als Innenminister ein sehr zuverlässiger Partner, detailinteressiert und er hatte hohe Systemkenntnisse“, sagt Hannes Möller (56), Landesbrandmeister und Präsident des Landesfeuerwehrverbandes MV. Möller ist seit 40 Jahren Kamerad der Freiwilligen Feuerwehr in Güstrow. Caffier sei sehr gradlinig und höre den Feuerwehrleuten immer genau zu. Die würden ihm hoch anrechnen, dass er das „Programm zukunftsfähige Feuerwehr“ vorangetrieben habe. „Das Land wird rund 330 neue Einsatzfahrzeuge, davon 265 für kleinere Wehren, anschaffen“, sagt Möller. Das sei gut für den flächendeckenden Brandschutz.

