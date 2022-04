Das Geschäft mit dem Geschäft: Marco Blankenburg leert Klohäuschen auf Rügen

Binz

Marco Blankenburg stinkt sein Job überhaupt nicht. Der 42-Jährige säubert und leert mobile Toiletten für einen Miet-WC-Service auf der Insel Rügen. „Fäkalienentsorgungsexperte“, sei er, sagt Blankenburg lachend. Die offizielle Berufsbezeichnung lautet aber Servicefahrer.

In orangefarbener Schutzkleidung, Handschuhen und passendem Basecap steht Marco Blankenburg auf der Seebrücke von Binz. Eigentlich gehört zu seiner Berufskleidung auch noch ein Helm. „Den brauche ich nur auf Baustellen, hier nicht“, sagt er gut gelaunt.

Kirsche gegen unangenehme Düfte

In den blau-weißen Toilettenhäuschen liegt ein chemischer Kirschgeruch in der Luft. „Ich rieche das sowieso alles nicht mehr“, sagt Blankenburg, als er den großen Absaugschlauch von seinem Auto hievt. Der Schlauch hängt an einem großen Tank auf der Ladefläche seines Gefährtes. „Dieser LKW ist eine Spezialanfertigung“ sagt Blankenburg. Nur drei Firmen in ganz Deutschland bauen die kleinen LKWs auf diese Weise um.

Drei blau-weiße „Dixi“-Toiletten flankieren den großen Tank auf der Ladefläche. Sie dienen als Ersatz für den Fall, dass doch einmal eines der Toilettenhäuschen Opfer des Wetters oder von Vandalismus wird. Laut Blankenburg kommt dies aber selten vor.

Das geheimnisvolle „Blau“

Die Tür der mobilen Toilette geöffnet, den Schlauch in das gähnende Loch gesteckt. Der Absaugprozess beginnt. Plötzlich riecht es, für einen Moment, genauso streng, wie man es von Anfang an erwartet hätte.

Doch der Gestank verfliegt in Sekundenbruchteilen: Zurück an seinem Wagen befüllt Blankenburg einen Eimer mit einer blauen Chemikalie, die aus einem Tank unter der Ladefläche kommt. „Wir nennen es nur das ,Blau’“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Die blaue Mischung neutralisiert den Geruch der Hinterlassenschaften. Woraus sie genau besteht, bleibt ein Geheimnis.

Nachdem alles geleert und der Handtuchspender am Waschbecken aufgefüllt ist, säubert Blankenburg die Toilette mit einem Hochdruckreiniger. Der ganze Vorgang dauert kaum mehr als zehn Minuten. Am Ende seiner Tour fährt der Fachmann zum Klärwerk, um seinen Tank zu leeren.

Udo Lindenberg und Verkehrsschilder

Vor seinem Job als Servicefahrer hatte Blankenburg 18 Jahre lang als Rezeptionist in einem Hotel in Binz auf Rügen gearbeitet. Das Hotel gehörte Udo Lindenberg. „Klar habe ich den auch getroffen“, sagt er.

Trotz Prominenz und Spaß am Job sehnte sich Blankenburg nach beruflicher Veränderung. Zunächst verschlug es ihn in die Baubranche. Drei Jahre lang stellte er vor allem Verkehrsschilder auf. Doch auch hier hielt es den heute 42-Jährigen nicht lange.

Job wie jeder andere auch

„Ich habe vom Job des Servicefahrers durch eine Zeitungsannonce erfahren“, sagt Blankenburg. Ekel oder Befindlichkeiten habe er im Vorfeld keine gehabt. Für ihn sei es ein Job wie jeder andere auch. Auch in seinem Bekannten- und Freundeskreis stieß Blankenburg weder auf Ablehnung noch gab es dumme Witze. Und das, obwohl er seinen neuen Job ausgerechnet an einem 1. April antrat.

„Ich kann mir vorstellen, das für den Rest meines Berufslebens zu tun“, sagt Blankenburg. Wirklich negative Aspekte gibt es für ihn nicht. „Meine Arbeitszeiten kann ich mir selbst einteilen“, sagt er. Meistens startet er seine Tour zwischen vier und fünf in der Früh und hat dann gegen Mittag Feierabend. Und: „Man hat einfach seine Ruhe und fährt durch die wunderschöne Natur Rügens“.

Ungewöhnliches in der Schüssel

„Wir bauen die Toiletten auch selbst zusammen“, sagt Blankenburg, während er in den Fußraum seines Wagens deutet, wo zahlreiche Werkzeuge liegen. Während der Pandemie sei es schwer gewesen, komplette Toiletten zu bekommen. Seine Firma bestellte also die Einzelteile und nahm die Sache selbst in die Hand. Die Werkzeuge sind auch bei schnellen Reparaturen vor Ort hilfreich.

Während seiner Arbeit findet Blankenburg auch Dinge in den Becken, die dort nicht hingehören. „Meist sind es Smartphones“, sagt er. Alles was in das Loch passe, finde seinen Weg auch hinein. Zu Silvester leider auch Böller. Wertvolles, wie Telefone, sammelt die Firma und gibt sie dann an Fundbüros weiter.

Die Firma, für die Blankenburg arbeitet, betreibt rund 1000 mobile Toiletten und hat zehn Mitarbeiter. Zum Vergleich: Der Branchenprimus ToiToi-Dixi verfügt über 90 000 Toiletten und beschäftigt rund 4100 Mitarbeiter.

Auch in der Freizeit Blau-Weiß

Seine Freizeit verbringt Blankenburg gerne in seinem Garten. Vor allem grillt er gerne oder lässt auf seiner Hollywoodschaukel die Seele baumeln. Wenn sich die Gelegenheit bietet, angelt er auch gerne – „am liebsten Hornfisch“, verrät er.

Bei seinem Lieblings-Sportverein bleibt der 42-Jährige der Farbkombination aus seinem Berufsleben treu: Es ist der Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock. Das Vereinswappen prangt auf dem Servicewagen – in blau-weiß.

Von Sebastian Drewelow