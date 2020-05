Das Glück muss warten: Hochzeitsplaner in MV zwischen Absagen und Zuversicht

Rostock

Gaststätten und Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern dürfen seit dem vergangenen Wochenende wieder öffnen, viele Hotels bieten ab 18. Mai Übernachtungen für Einheimische an – unter besonderen hygienischen Maßnahmen –, und ab dem 25. Mai können auswärtige Besucher wieder nach MV einreisen. Bei diesen Aussichten macht das Herz von Hochzeitsplaner Matthias Potschwadek Luftsprünge. Denn 90 Prozent seiner heiratswilligen Paare kommen nicht aus MV, sondern aus ganz Deutschland, der Schweiz, aus Österreich und sogar aus Schweden. „Ich bin total happy und vor allem erleichtert“, erzählt der Mann aus der Herzbranche, wie er sein Fachgebiet liebevoll bezeichnet.

Der Rostocker Hochzeitsplaner Matthias Potschwadek mit Mundschutz. Quelle: Hagedorn

Seit der Corona-Krise gehe es Firmen, die sich auf Hochzeiten spezialisiert haben, schlecht. Sie hätten schlaflose Nächte und sind von Existenzangst geplagt, sagt Matthias Potschwadek. Mit dem Projekt „MV sagt Ja“, welches der Rostock initiiert hat, wolle er gemeinsam mit seinen Partnern, wie Fotografen, Brautkleid-Schneidern, Floristen, Musikern, Traurednern und Make-Up-Artisten, deutlich machen: „Wir sind bereit. Wir sind für euch da und helfen, wo wir können. Wir warten auf euch und euren großen Tag“. Der 35-jährige Eventplaner schwärmt: „Selbstverständlich ist MV mit seinen schönen Stränden das schönste deutsche Bundesland, um zu heiraten.“

Hochzeitsinszenierung in Dierhagen

Um das auch in Corona-Zeiten zu zeigen, haben Potschwadek und seine Mitstreiter extra eine Hochzeit inszeniert. Sie hatten die perfekte Lokalität am Strand von Warnemünde gefunden. Wie es auch im echten Hochzeitsalltag passieren kann, musste der Ort kurzfristig geändert werden, da die Veranstaltung vor dem Hotel Neptun im Ostseebad Warnemünde vom Amt für Ordnungs- und Verwaltungsangelegenheiten nicht genehmigt wurde. „Leider haben die Verantwortlichen der Rostocker Stadtverwaltung die Veranstaltung verhindert“, erzählt Potschwadek enttäuscht und verärgert. Doch kein Problem für den Profi, der neben den Hochzeiten auch große Firmenevents organisiert. Innerhalb kürzester Zeit und dank seines Netzwerks in der Herzbranche fand er eine gute Ersatz-Location, am Strand von Dierhagen ( Landkreis Vorpommern-Rügen). Bei strahlend blauem Himmel wurde dann Hochzeit auf dem Fischland gefeiert. Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten.

Heiraten in Zeiten von Corona: Die Hochzeitsgesellschaft trägt Mundschutz und sitzt mit Sicherheitsabstand. Quelle: Hagedorn

Viele Hochzeiten auf Ende des Jahres verlegt

Matthias Potschwadek hat bereits viele Hochzeiten verschoben. Quelle: Hagedorn

Eventmanager Potschwadek schätzt seinen Verlust durch ausgefallene Events in der Corona-Krise auf rund 20 000 Euro. Er hat Soforthilfe beim Land beantragt und auch bekommen. Wie und wann es weitergeht, ist noch ungewiss. Die im Mai und Juni geplanten Hochzeiten musste Potschwadek umbuchen, denn nur wenige Paare möchten ohne ihre Familie feiern. Standesamtliche Hochzeiten im kleinen Kreis sind nach wie vor möglich. „Wir versuchen die Hochzeiten an die Saison ranzuhängen, und weisen die Paare auf den goldenen Oktober hin, der seinem Namen in den letzten drei Jahren alle Ehre gemacht hat. Auch eine Hochzeit in der Woche ist eine zunehmend gewählte Alternative“. Darauf stellten sich viele Paare ein, erklärt der gebürtige Rostocker.

Events werden teurer

Drei Hochzeiten hat er bereits in den Oktober verschieben können, sieben ins nächste Jahr. Und zehn Hochszeitstermine bereits für 2021 notiert. Der Rostocker kündigt an, dass sich die Paare künftig auf höhere Preise einstellen müssten, weil einige Dienstleister Kredite hätten aufnehmen müssen, um die Corona-Krise zu überstehen. Auf seiner Homepage gibt es einen Konfigurator, mit dem sich die Paare ihre Hochzeit grob zusammenstellen und eine preisliche Orientierung, einen roten Faden für ihre Planung, erhalten können.

Als DJ angefangen

Schon zu Schulzeiten war der heutige Eventplaner als DJ unterwegs. Während seiner Studienzeit in Sachsen legte er verstärkt bei Hochzeiten auf. Da fiel ihm auf, dass diese häufig schlecht organisiert seien. „Das geht besser, dachte ich mir schon damals“, erzählt er. Deswegen entschied er 2014, sich als Eventplaner unter dem Namen Haiend-Event selbstständig zu machen. Gleichzeitig spezialisierte er sich auf Hochzeiten, die unter der Wort-Bild-Marke „Traumhochzeit am Meer“ geplant werden.

Trauung barfuß im Sand

Hochzeit am Strand: Fehlen nur noch die Gäste und das Brautpaar. Quelle: Hagedorn

„Die Trauung direkt am Strand und barfuß im Sand ist ein häufiger Wunsch der Paare, den wir gerne in die Planung mit aufnehmen.“ Rund ein bis anderthalb Jahre betreut er Heiratswillige. Er bangt und freut sich mit ihnen. „Ich kenne meine Kunden sehr gut und weiß genau, was sie wollen. Keine Hochzeit ist wie die andere.“ Die verrückteste Idee in seiner bisherigen Laufbahn? Er sollte eine eigene kleine Hacktorte für den Bräutigam organisieren. Fauxpas gab es auch schon. „Die Torte auf der Hochzeit einer Konditorin ist leider schief gewesen“, erinnert er sich. Da konnte er dann auch nichts mehr machen. Im Mittelpunkt steht für ihn, dass sich die Paare an ihrem besonderen Tag auf die Liebe konzentrieren und es genießen können. Potschwadek löst alle anfallenden Probleme und hält die Fäden in der Hand. „Wenn die Paare dann am Ende sagen, die Hochzeit war schöner, als wir es uns vorgestellt haben, ist es das größte Kompliment für mich“, beschreibt der Familienvater seine Jobmotivation.

Von Luisa Schröder