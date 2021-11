Klausdorf

Franziska Gust ist eine der zehn besten Hobbybäcker Deutschlands. Im beliebten TV-Format „Das Große Backen“ auf Sat.1 kämpft die Klausdorferin um den goldenen Cupcake, ein eigenes Backbuch und 10 000 Euro.

Die ersten Runden im Wettbacken hat sie schon überstanden – dank aufwendiger Kreationen mit Namen wie „Tiki mit Wums“ (Vanillebiskuit mit Ananas) oder „Dschungel bei Nacht“ (Blaubeerbiskuit mit Macadamia-Knusper-Crunch). Wie es hinter den Kulissen der Sendung zugeht und warum die Show sie an ihre Grenzen gebracht hat, erzählt sie im Gespräch mit der OZ.

In der Sendung läuft es so ab: Zehn Kandidaten treten gegeneinander an, müssen Kuchen, Torten und Gebäckstücke kreieren, die von einer Jury probiert und bewertet werden. Jede Woche scheidet ein Teilnehmer aus. Franziska Gust ist bereits in der dritten Runde. Ob die Klausdorferin gewonnen hat, verrät sie natürlich nicht. „Das sehen die Zuschauer in der Sendung“, antwortet sie keck.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach drei Casting-Runden hieß es: „Du bist dabei!“

„Ich habe eigentlich schon als Kind gerne gebacken“, erinnert sich die 40-Jährige. Ihre Liebe zum Backen habe sie aber erst später bei einem Lebkuchenhaus-Wettbewerb wiederentdeckt. Drei Monate lang werkelte sie an ihrem Häuschen. Schlussendlich war es umsonst: „Als ich endlich fertig war, hieß es, dass der Wettbewerb schon vorbei ist.“

Mithilfe von Youtube-Videos brachte sie sich das Modellieren von Fondant bei – eine ihrer Spezialitäten. „Meine Arbeitskollegen und Freunde meinten, ich solle mich doch bei der Sendung bewerben“, erzählt die hauptberufliche Werkstadtpädagogin. Aus einer Laune heraus füllte sie Ende 2019 das Anmeldeformular aus. Und dann passierte... nichts. Ein Jahr später versuchte sie ihr Glück erneut – mit Erfolg. „Ich wurde zum ersten Casting nach Berlin eingeladen“, berichtet sie stolz. Nach zwei weiteren Auswahlrunden fällt schließlich der entscheidende Satz: „Du bist dabei!“

Franziska Gust beweist beim Dekorieren ihrer Torten ein Händchen für Details. Quelle: SAT.1/Claudius Pflug

Jeder Kandidat muss sich 16 Rezepte ausdenken

„Ich war vollkommen überwältigt, damit hätte ich nie gerechnet“, sagt sie und wie sie es erzählt, wirkt sie immer noch leicht überwältigt. Sogleich stürzte sie sich in die Vorbereitung. „Zwei Monate vor dem Drehbeginn im Mai haben wir die Aufgaben der einzelnen Folgen erhalten“, erzählt sie. Für jedes Thema der Sendung mussten sich die Kandidaten jeweils zwei Rezepte ausdenken. „Neben Familie und 40-Stunden-Job habe ich jedes Wochenende gebacken“, blickt sie zurück. Diese Zeit sei nicht einfach gewesen, weil jeder Teilnehmer insgesamt 16 Rezepte schreiben und ausprobieren musste. „Es war eine gute Vorbereitung“, betont Gust. „Wer nicht vorher alles durchgespielt hat, geht im Zelt unter.“

Franzi’s weihnachtliche Tarte Spontaner Besuch? Wenn es mal schnell gehen muss empfiehlt die Hobbybäckerin Franziska Gust ihre weihnachtliche Tarte mit Zimt. Für den Mürbteig brauchen Sie: 250 Gramm Mehl ¼ Teelöffel Salz 3 Esslöffel Zucker 1 Ei Größe L Backerbsen zum Beschweren des Teiges Diese Zutaten zu einem Mürbeteig formen. Den fertigen Teig ausrollen und in einer Tarte-Form bei 175 Grad Ober-Unterhitze für 20-30 Minuten backen. Für die Füllung brauchen Sie 300 Milliliter Milch 300 Milliliter Sahne 100 Gramm Weizengrieß 250 Gramm Zucker 1 Teelöffel Zimt Daraus einen Pudding kochen und auskühlen lassen. Dieser wird anschließend in den kalten Mürbeteig gefüllt. Für die Sahneschicht obendrauf benötigen Sie einen halben Liter Sahne und 1-2 Teelöffel San Apart oder zwei Päckchen Sahnesteif. Die Sahne steif schlagen und auf der Puddingschicht verteilen. Zum Schluss kann die Tarte noch mit Zimtsternen dekoriert werden.

In jeder Sendung müssen die Kandidaten drei Aufgaben erfüllen. Für zwei der Aufgaben dürfen die vorbereiteten Rezepte verwendet werden. Bei der technischen Prüfung müssen die Hobbybäcker ein Gebäck der Juroren genaustens nachbacken. „Wenn du die verhaust, bist du meistens draußen“, weiß sie. Dennoch sind die Star-Juroren – der mehrfache „Patissier des Jahres“ Christian Hümbs und Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt – stets freundlich und professionell. „Christian ist wirklich sehr witzig und er hat immer eine sarkastische Bemerkung auf den Lippen.“

Die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt (r.) und Christian Hümbs (l.) können die Verkostung der Torten kaum erwarten. Eni van de Meiklokjes darf erst später probieren. Quelle: SAT.1/Claudius Pflug

Kölner Kuchen-Klassiker sorgt für Fragezeichen

Die technischen Prüfungen seien vorab nicht bekannt. „Wir waren immer überrascht, was es diesmal sein wird“, berichtet sie. So habe Franziska Gust auch den Margaretenkuchen der ersten Folge noch nie gesehen oder gegessen. „Ich hatte keine Ahnung, wie das aussehen soll“, erinnert sie sich. Wem es jetzt ähnlich geht: Ein Margaretenkuchen ist ein Kölner Klassiker aus süßem Marzipanteig. „Auch die Zeitvorgaben müssen penibel eingehalten werden“, fährt sie fort. „Jeder Handgriff muss sitzen. Fällt dir in der technischen Prüfung ein Ei runter, hast du Pech gehabt. Es darf nichts nachbestellt werden.“

Mit der aufgedrehten Moderatorin Eni van de Meiklokjes, dem Gesicht der Sendung, kam die Klausdorferin gut zurecht. Am Ende der Drehtage verputzten Teilnehmer, Moderatorin und Juroren die Kuchen gemeinsam. „Ich habe in der Zeit fünf Kilogramm zugenommen“, sagt Gust. „Aber die sind schon wieder runter.“

Vier Wochen haben die Teilnehmer gemeinsam in einem Hotel in der Nähe des Drehortes Schloss Stülpe (Brandenburg) verbracht. Die Aufzeichnungen fanden im Mai statt. „Es war ein bisschen komisch, im Sommer Weihnachtstorten zu backen.“ Mit dem Schnitt der ersten Sendungen sei sie vollkommen zufrieden. „Die Crew hat wirklich gute Arbeit geleistet.“ Nun sitzt sie jeden Sonntag aufs Neue gespannt vor dem Fernseher.

Nach der Show hatte sie „die Schnauze voll“ vom Backen. „Ich habe bestimmt zwei Monate lang nicht mehr den Ofen angemacht“, sagt sie und lacht. Mit den anderen Kandidaten steht sie auch heute noch fast täglich in Kontakt: „Ich habe dort keine Konkurrenz, sondern Freunde gefunden.“

Info: „Das Große Backen“ läuft sonntags um 17.30 auf Sat.1 und online auf www.sat1.de.

Von Barbara Waretzi