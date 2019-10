Das Kranorama in MV: Auf der Jagd nach dem perfekten Kranich-Foto

Groß Mohrdorf

Wenn im Herbst die Kraniche auf ihrem Zug in die Winterquartiere in Scharen nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, folgen ihnen ihre eifrigsten Jäger auf dem Fuß: Tausende Vogelfreunde lauern den Glücksvögeln mit ihren Kameras und Ferngläsern auf. Besonders viele von ihnen kann man im „Kranorama“ am Günzer See (Kreis Vorpommern-Rügen) beobachten. Sie reisen aus ganz Europa an und gehen teilweise wochenlang auf die Pirsch für das perfekte Foto.

René Christensen und seine Partnerin Karen Jensen sind extra aus Dänemark angereist. „Es ist ein großes Erlebnis, die Kraniche hier so nah zu sehen“, sagt er. „Mich faszinieren besonders die unterschiedlichen Stimmen der jungen und der erwachsenen Tiere. Das ist bei keinem anderen Vogel so.“ Seine Partnerin meint: „Sie sind so schön und elegant, wenn sie fliegen und dabei mit den Beinen wackeln. Und sie halten das ganze Leben zusammen – so wie wir.“ Zwei bis drei Mal im Jahr kommt das Paar ins nahe Stralsund und beobachtet dann in der Region nicht nur Kraniche: „Es gibt in Mecklenburg-Vorpommern viele Vogelarten, die nicht in Dänemark vorkommen“, sagt Christensen.

Extra-Futter für die Vögel

An diesem Tag sind die Fotografen ein wenig enttäuscht: „Nur etwa 500 Kraniche warten auf den Wiesen vor dem Kranorama auf die Abenddämmerung, in der sie zu ihren Schlafplätzen am Wasser fliegen. Bis dahin futtern sie die Weizenkörner, die dort für sie ausgestreut wurden. Diese Fütterung wurde ursprünglich eingeführt, damit die Kraniche nicht den Landwirten die frisch ausgebrachte Saat für das nächste Jahr wegfressen, erklärt Günter Nowald, Leiter des Kranichinformationszentrums im nahen Groß Mohrdorf. „Inzwischen haben sich die Landwirte angepasst und säen früher aus, so dass die Saat bereits aufgegangen ist, wenn die Kraniche kommen.“ Zugefüttert werde aber weiterhin, unter anderem, um die zahlreichen Kranich-Gucker (englisch spotter) zum Kranorama zu lotsen. „Am Kranorama haben sich die Kraniche an Menschen gewöhnt“, sagt Nowald. Andernorts würden zu viele Neugierige die Vögel stören.

Beobachtungsboxen für Besucher

Damit die Kraniche an der Beobachtungsstation nicht gestört werden, sollen sich die Beobachter möglichst ruhig verhalten. Manche nutzen die Möglichkeit, sich tageweise in eine von vier Boxen einschließen zu lassen. Darin müssen sie dann auch den ganzen Tag ausharren, denn das Öffnen der Tür würde die Kraniche aufschrecken.

Auch Martin Oberwinster aus Solingen ( Nordrhein-Westfalen) hat dieses Angebot schon genutzt. „Wenn man sich ruhig verhält und die Sichtluken fast ganz schließt, kommen die Kraniche ganz nah ran.“ Für dieses besondere Naturerlebnis nimmt der Hobbyfotograf auch in Kauf, einen Eimer zu benutzen, wenn ihn selbst in der Box die Natur ruft. „Man darf eben nicht zu viel trinken“, rät Oberwinster. 500 bis 1000 Bilder kommen an einem Tag zusammen. „ Kraniche sind einfach schöne Vögel: ihr Balztanz, ihr trompetenartiger Ruf oder wie sie sich das Gefieder putzen.“

Mit weniger Ehrgeiz nähern sich Renate Barkow und ihr zehnjähriger Sohn Jarne aus Geestland ( Niedersachsen) den Vögeln: Gemütlich sitzt die Mutter auf einer Bank vor dem Kranorama und lässt ihre Blicke schweifen. „Bei uns zu Hause gibt es auch Kraniche, aber nicht so viele, und man trifft sie hier überall. Wir können sie sogar direkt neben unserer Ferienwohnung sehen.“ Eine Woche machen Mutter und Sohn in Vorpommern Urlaub. „Die Kraniche waren schon der Hauptgrund. Wir machen jeden Tag einen Ausflug und halten mindestens einmal am Tag an, um sie zu beobachten“, sagt Barkow.

Ehrenamtlicher Ranger stehen Rede und Antwort

Betreut werden die Kranichbeobachter von den ehrenamtlichen Rangern des Naturschutzbundes Nabu. Dieter Thomashoff zeigt gerade einem kleinen Jungen, wie man das Fernglas benutzt. Für den vierwöchigen Einsatz im Kranorama ist er mit seiner Ehefrau extra aus Köln angereist. „Wir waren vorher oft hier im Urlaub und haben uns die Kraniche angeschaut. Jetzt wollten wir dazu beitragen, dass auch andere das erleben können, was wir erlebt haben.“ Thomashoff hatte in Köln 30 Jahre lang Führungen im Kölner Zoo gemacht, kann daher gut mit Besuchern arbeiten und ihre Fragen beantworten: „Viele wollen wissen, wie groß die Spannweite bei Kranichen ist, was sie fressen oder wo sie im Winter hinfliegen.

Auch für Ordnung muss Thomashoff sorgen: „Die allermeisten Besucher verhalten sich vernünftig.“ Nur manchmal muss er einzelne ermahnen, leiser zu sein. Das klappt nicht immer: „Letzte Woche ist einem Fotografen die Kamera samt Stativ umgefallen. Wegen des Krachs sind mindestens tausend Kraniche gleichzeitig losgeflogen.“ Wenn er Zeit hat, fotografiert der Kölner die Kraniche auch selbst. „Es sieht so elegant aus, wie sie schweben und landen. Ich finde die Tiere einfach toll.“

