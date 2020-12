Schwerin

Finanzielle Hilfe für die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern: Um ein mögliches finanzielles Defizit des beliebten Klassikfestivals auszugleichen und das Format abzusichern, hat das Land für das Jahr 2021 Corona-Hilfen von bis zu 1,5 Millionen Euro im MV-Schutzfonds reserviert. Welche Mittel tatsächlich benötigt werden, hänge davon ab, in welcher Höhe ein Defizit bei den Festspielen entstehe, hieß es in einer Mitteilung de Kultusministeriums vom Mittwoch. Deshalb könne die Höhe der Unterstützung auch erst in Zukunft konkret benannt werden.

„Die Festspiele sind ein kulturelles Juwel des Landes“

„Die Festspiele sind ein kulturelles Juwel des Landes, ihre Konzerte aus dem Kulturleben in Mecklenburg-Vorpommern nicht wegzudenken“, erklärte Kulturministerin Bettina Martin. „Die Festspiele sind wie viele andere Kulturanbieter von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen, weil ihre Veranstaltungen, mit denen sie viele Menschen begeistern, momentan nicht möglich sind. Mit der in Aussicht gestellten Corona-Hilfe wollen wir den Festspielen eine finanzielle Sicherheit geben, damit sie gut über diese schwere Zeit kommen und wir wieder hochkarätige Konzerte erleben können, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt.“

Anzeige

Lesen Sie auch: Störtebeker, Hanse Sail, Konzerte: Das planen die Veranstalter für die Saison 2021

Chefin der Störtebeker-Festspiele zu Corona: „Ich lasse mir die Hoffnung nicht kaputtmachen“

Ursula Haselböck, Intendantin der Festspiele MV Quelle: Festspiele MV

Für Festspielintendantin Ursula Haselböck eine gute Nachricht in der Corona-Krise: „Nachdem wir das herausfordernde Corona-Jahr 2020 mithilfe unseres privaten Eine-Million-Euro-Rettungsschirms aus Spenden und Sponsorengeldern sowie der üblichen öffentlichen Förderung überstanden haben, freut es uns, dass wir mit der finanziellen Rückendeckung des Landes in das für die Kultur nach wie vor ungewisse neue Jahr gehen können“, sagte Haselböck. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie werden die Kulturszene und damit auch die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern weiterhin begleiten.“ Durch die Unterstützung des Landes werde nun im Jahr 2021 gesichert, wofür die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern seit mehr als 30 Jahren stünden: „Musik und Kultur auf höchstem Niveau zu den Menschen im ganzen Land zu bringen.“

64 pandemiegerechte Konzerte und Onlinestream

Im Jubiläumsjahr des 30-jährigen Bestehens mussten die Festspiele wegen der Corona-Pandemie im März den Festspielfrühling Rügen absagen und ihren Festspielsommer neu planen. Unter den Titeln „30 – mal anders“ und „Septemberkonzerte – neu aufgelegt“ fanden 64 pandemiegerecht geplante Konzerte statt. Gleichzeitig wurde im Rahmen des #netzspielsommers am 13. und 14. Juni ein Onlinestream mit digitalen Konzerten, Porträts und Videogrüßen auf den Internetseiten der Festspiele und des Norddeutschen Rundfunks gezeigt. Viele der im Sommer abgesagten Veranstaltungen sollten zudem im neu aus der Taufe gehobenen Festspielwinter nachgeholt werden. Auch diese Konzerte konnten Corona-bedingt nicht durchgeführt werden.

Im Jahr 2020 verzeichnete das Klassikfestival aufgrund der pandemiebedingten Kapazitätsbeschränkungen insgesamt nur rund 6500 Besucherinnen und Besucher. Im Jahr 2019 waren es noch rund 94000 Besucherinnen und Besucher. „Wir hoffen, dass 2021 wieder ein besseres Jahr für die Festspiele wird und sie an ihre Erfolge anknüpfen können“, betonte Martin.

Von Stefanie Büssing