Das Rennen beginnt:  Wer bewährt sich bei der Munitionsbergung im Meer?

Das Werftgelände liegt verlassen auf der einen Seite der Oder im polnischen Stettin. Auf der anderen Seite schallen Kommandos über die Industriebrache. „Down. Slowly.“ Projektleiter Goran Maric beobachtet, wie ein Mobilkran im Schneckentempo einen zweiarmigen Kettenbagger im Hafenbecken versenkt. Schnelligkeit gehört nicht zur Kernkompetenz seiner Branche, der Munitionsbergung. Sondern Vorsicht.

Der mit Sensoren, Sonaren, Magnetometern und Greifwerkzeugen hochgerüstete Crawler, den die Crew der Munitionsbergungsfirma SeaTerra in sieben Meter Tiefe auf dem schlammigen Grund der Oder platziert, könnte als selbstständig arbeitendes Unterwasserfahrzeug eine der Schlüsseltechnologien bei der künftigen industriemäßigen Bergung von Munitionsschrott in Nord- und Ostsee werden: Ferngesteuert, unabhängig von der Strömung, rund um die Uhr einsetzbar und sicher für die Crew, weil Taucher nicht mehr nötig wären – so beschreibt Firmenchef Edgar Schwab die Vorteile.

Probelauf der Technik im Hafenbecken in Stettin

Operator Magne Hakkebo steuert per Joystick die Greifarme des Crawlers. Quelle: Stefan Sauer

Hier im Hafenbecken in Stettin wird die Technik erstmals getestet: Statt einer Seemine in 150 Meter Tiefe buddelt Operator Magne Hakkebo ein Stück Metallschrott aus dem Sediment. Den Blick auf die Kontrollbildschirme gerichtet, navigiert der Norweger mit zwei Joysticks aus einem Container heraus die Arme des Bergungsgeräts.

Kampfmittelräumung setzte auf Taucher und Tauchroboter

Tatsächlich ist die Technologie neu. Bislang setzte die Kampfmittelräumung im Meer auf Taucher und ROVs (ferngesteuerte Tauchroboter). Doch deren Einsatzzeit ist limitiert – durch die Tauchzeiten und in der Nordsee zudem durch Strömungen. Nun könnte die Entwicklung neuer Technologien an Fahrt gewinnen. Denn geht es nach dem Bundestag, Umweltverbänden und Experten, soll der Bund noch in diesem Jahr 100 Millionen Euro für Pilotvorhaben bereitstellen, mit denen Munitionsschrott aus zwei Weltkriegen wie Seeminen, Torpedos, Minen und chemische Kampfmittel systematisch aus dem Meer befördert werden kann. Jahrzehnte wurde das Problem verdrängt: unnötig, da nicht umweltbeeinträchtigend, zu teuer und technisch nicht realisierbar.

1,6 Millionen Tonnen Munition in Nord- und Ostsee

Rund 1,6 Millionen Tonnen Munition und etwa 5000 Tonnen chemische Kampfmittel liegen auf dem Grund von deutscher Nord- und Ostsee. Vielleicht noch mehr. Immer wieder stoßen Munitionsberger auf Kampfmittel, wo eigentlich keine liegen sollten. Illegal versenkt nach Kriegsende, wie zum Beispiel vor Wolgast in den Jahren 1947/48. Oder in Schießgebieten wie dem Trollegrund, aus dem 2014 munitionsverseuchter Sand für die Aufspülung in Rerik genommen wurde.

„Wir brauchen eine Vernichtungsanlage auf See“

Das Fraunhofer-Institut für chemische Toxikologie forscht mit der Firma Boskalis Hirdes an einem Konzept zur Bergung und schwimmenden Entsorgung . Quelle: Bundeswirtschaftsministerium

Doch welche Technik das Rennen macht, ist noch völlig offen. Atlas Elektronik, Tochter von ThyssenKrupp Marine Systems, empfiehlt sich mit einer schwimmenden Plattform, mit der die geborgene Munition noch auf See in abgeschirmten Kammern vernichtet werden soll. Das Fraunhofer-Institut für chemische Toxikologie forscht zusammen mit dem Kampfmittelräum-Unternehmen Boskalis Hirdes an einem Konzept. „Generell benötigen wir eine Vernichtungsanlage auf See“, sagt auch der Munitionsexperte Torsten Frey vom Geomar – Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Niemand könne wollen, dass 1,6 Millionen Tonnen durch die halbe Republik transportiert werden, um vernichtet zu werden. „Das muss vor Ort passieren: schnell räumen und auch gleich vernichten.“

Einigkeit besteht inzwischen auch darüber, dass die Munition sprengungsfrei geborgen werden muss, um nicht nur das Gehör von Meeressäugern, sondern auch das Meer selbst zu schützen. Untersuchungen der Toxikologen Edmund Maser und Jennifer Strehse von der Christian-Albrechts-Universität Kiel ergaben, dass bei kontrollierten Sprengungen krebserregende Giftstoffe freigesetzt werden und in die Nahrungskette geraten könnten.

Technologie muss bezahlbar sein

Munitionsbergung dauert derzeit noch viel zu lange und ist teuer. Geräumt wurde deshalb nur anlassbezogen auf Pipelinestrecken, in Fahrwassern oder in Windkraftfeldern. „Man geht bislang nicht proaktiv in die Versenkungsgebiete rein, die eigentlichen Hotspots“, so Frey. Dies werde nur klappen, wenn man eine umweltfreundliche, sichere Bergung garantiert und zugleich die Kosten drückt. Das Geomar will deshalb zusammen mit SeaTerra in einer Testräumung in der Ostsee prüfen, ob die Crawler diese Erfordernisse für eine industriemäßige Beräumung erfüllen. Der Projektantrag für eine Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium ist eingereicht. Getestet werden soll die Technik in der Kolberger Heide vor Kiel, wo nach Kriegsende im großen Stil Sprengkörper und lose Explosivstoffe über Schuten auf den Meeresgrund gekippt wurden und seitdem Giftstoffe freisetzen.

Irgendwann wird es zu spät zum Bergen

Dipl. Geophysiker Edgar Schwab, Chef der Firma SeaTerra GmbH steht im Hafen von Stettin neben einem ferngesteuert zu lenkenden Katamaran mit einem Munitionskorb. Quelle: Stefan Sauer

Das seit mehr als 20 Jahren auf die Munitionsbergung spezialisierte Unternehmen beräumte die Pipelinestrecken der zwei Nord-Stream-Leitungen und mehrerer Windkraftfelder in der Nordsee, sondierte im Herbst 2020 die große Tallboy-Bombe im Swinemünder Hafen. „Das Zeug muss raus, die konventionellen wie auch die chemischen Kampfmittel. Es ist hochgradig giftig“, sagt SeaTerra-Chef Schwab. „Wenn die Korrosion weiter voranschreitet, kommen wir an einen Punkt, wo es zu spät ist zum Bergen, weil die Munition dabei aufplatzen würde.“ Wann dieser Punkt erreicht ist, kann niemand sagen. Schwabs Kollege Dieter Guldin aber hat ausgerechnet: Geht die Munitionsbergung in dem gegenwärtigen Tempo weiter, würde es 893 Jahre bis zur kompletten Beräumung von Nord- und Ostsee dauern.

Zunächst wird der Crawler, den SeaTerra in einem Joint Venture gemeinsam mit der norwegischen Offshore-Firma Deep C entwickelt hat, in der Nordsee vor Wilhelmshaven zum Einsatz kommen. „Ein Pilotprojekt mit 100 Objekten - Minen, Granaten, Torpedos“, so Schwab. Die Munition werde an Bord von ferngesteuerten Katamaranen geladen und zu einer Sandbank gefahren, wo sie dann außerhalb des Wassers gesprengt wird. Geomar-Forscher Frey ist überzeugt, dass die gesamte Branche auf die Bergung bei Wilhelmshaven schauen wird. „Wenn das ein Erfolg wird, dann wird der Wettbewerb darauf reagieren.“

