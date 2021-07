Glamping in Wismarbucht - Das Wabenhaus in Beckerwitz: Ab in eines der spannendsten Ferienhäuser an der Ostsee!

Glamping in Beckerwitz: Eine der wohl ungewöhnlichsten Unterkünfte entlang der Ostseeküste ist die Wabenhausherberge an der Wohlenberger Wiek (Nordwestmecklenburg). Familien finden hier Ruhe und Abenteuer gleichermaßen. So kann man seine Wabe buchen.