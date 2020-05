Auch am Wochenende bleibt es in Mecklenburg-Vorpommern frisch und wechselhaft. Doch dort, wo die Sonne scheint, sind Strand- oder Waldspaziergänge nahezu ein Muss, findet OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann. Das Vier-Tage-Wetter für die Ostseeküste, den Bodden und die Seenplatte im Überblick.

Wetter in MV - Das Wetter für Ihre Urlaubsregion: Für Spaziergänge reicht’s

