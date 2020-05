Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern: Start für Restaurants bei Sonne und bis 19 Grad 

Rostock

Sonne am Samstag entlang der gesamten Ostseeküste und an der Seenplatte –besser könnte der Neustart für die Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern wohl kaum laufen. Sie dürfen erstmals am Samstag von 9 bis 21 Uhr wieder öffnen, nachdem das öffentliche Leben aufgrund der Corona-Maßnahmen lange brach lag.

In ganz Mecklenburg-Vorpommern bleibt es bis Samstag meist trocken und freundlich. Uns erwartet zunehmend warmes Frühlingswetter bis zu 19 Grad. Das Wetter ruft an diesem Wochenende förmlich danach, die Natur zu genießen und die Aktivitäten ins Freie zu legen – ob Fahrradfahren, Wandern oder ein Strandspaziergang.

Die Wetterlage in Mecklenburg-Vorpommern

Hoher Luftdruck bestimmt das Wetter in Mitteleuropa. Tiefs vom Nordatlantik werden Richtung Nord- bzw Südeuropa abgelenkt, folglich auch die Feuchtigkeit. Es bleibt also trocken. Die Höchsttemperaturen steigen im Landesinneren bei einem Sonne-Wolken-Mix in geschützten Lagen bis maximal 19 Grad, in Senken kühlt sich die Luft nachts bis 5 Grad ab. Der Südwestwind ist bis Samstag fast überall nur schwach bis mäßig unterwegs – nur in Böen kann es mal stürmisch werden.

Zum Sonntag erfolgt eine merkliche Auffrischung des Windes aus nordwestlicher Richtung. Es gibt mehr Wolken, hin und wieder fallen ein paar Regentropfen und es wird kühler. Die Wassertemperatur der Ostsee liegt aktuell bei etwa 10 Grad. Die Binnenseen erreichen 7 Grad.

Das Wetter in den Urlaubsregionen

Die Abkürzung Bft. steht für Beaufort und gibt die Windstärke an. Dabei steht die erste Zahl für den mittleren Wert und die zweite Zahl gibt die maximale Stärke in Böen an. Quelle: Dr. Ronald Eixmann

Salzhaff

Am Salzhaff wird das Wochenende frühlingshaft mild. Donnerstag und Freitag sind mehr Wolken als Sonne zu erwarten und ein schwacher Wind. Nur in Böen kann der Wind etwas auffrischen. Der schönste Tag der Woche ist der Samstag mit bis zu 15 Grad, wobei es am Nachmittag einen Mix aus Sonne, Wolken und Schauern geben kann. Am Sonntag kühlt es sich ab und zum Nachmittag ist der Himmel bedeckt.

Kühlungsborn bis Warnemünde

Zwischen Kühlungsborn und Warnemünde ist es im Mittel bis Sonntag schwach windig. In Böen kann es jedoch am Donnerstag und Sonntag orkanartig wehen. Freitag und Samstag gibt es allenfalls mal eine frische Brise. Die Temperaturen erreichen vormittags meist 8 Grad, Donnerstag und Freitag 12 und Samtstag um die 15 Grad. Am Samstagnachmittag kann es zwischendurch Schauer geben doch immer wieder kommt die Sonne raus. Am Sonntag kühlt es sich auf 10 Grad ab. Luft und Wassertemperatur halten sich dann die Wage.

Graal-Müritz bis Darß

Von Graal-Müritz bis zum Darß bleibt es voraussichtlich das ganze Wochenende trocken. Die Temperaturen erreichen vormittags um 8 Grad und nachmittags 12 bis 17 Grad. Nur am Sonntag zieht sich der Himmel zu und die Temperaturen erreichen maximal 10 Grad und es kann okanartige Böen geben. Samstag scheint den ganzen Tag die Sonne.

Stralsund und Rügen

In Stralsund und auf der Insel Rügen herrscht Donnerstag bis Samstag schönstes Frühlingswetter mit viel Sonnenschein. Erst der Sonntag wird stark bewölkt. Samstag bieten 16 Grad und schwacher Wind beste Voraussetzungen für den Besuch für Kaffee und Kuchen im Freien.

Greifswald und Usedom

Bis Samstagnachmittag bleibt es in Greifswald und auf der Insel Usedom mehr sonnig als wolkig bei Nachmittagstemperaturen zwischen 14 und 17 Grad. Wie überall im Land zieht sich der Himmel am Sonntag zu, es bleibt aber trocken.

Seenplatte

An der Seenplatte bleibt es bis Freitag bewölkt, die Temperaturen sind jedoch mit 15 bis 17 Grad mild. Am Samstag kommt die Sonne raus. Dann klettert das Thermometer sogar auf 19 Grad – der Spitzenwert an diesem Wochenende. Nur am Nachmittag kann es zu Schauern kommen. Sonntag kühlt es sich auf 11 Grad am Nachmittag ab, der Himmel ist bedeckt, doch es bleibt trocken.

Von Ronald Eixmann/OZ