Melken, Reiten, Shows: Das alles passiert noch auf der Mela

Bis Sonntag ist die Mela in Mühlengeez für Besucher geöffnet, jeweils 9 bis 18 Uhr.

Am Freitagdreht sich alles ums Pferd. Bei der Landeselitestutenschau des Verband der Pferdezüchter werden die Siegerstuten gekürt (9 bis 14 Uhr), anschließend gibt es ein Showprogramm mit Ponys, Kleinpferde und dem Tier der Mela, dem Rheinisch-Deutschen Kaltblüter (15 Uhr). Um 15.45 Uhr tritt die Erste Westernreiter Union auf. Von 9 bis 18 Uhr lang messen sich die Waldarbeiter des Landes bei einer U24-Meisterschaft. Die Profis sind am Sonnabend dran. Ebenfalls spannend am Freitag: Melken und Milchleistungsprüfung (täglich bis Sonntag, jeweils 10 und 16 Uhr), historische Landmaschinen (12 Uhr). Wie an allen Messetagen stellen Züchter und Halter ihre besten Schweine, Kaninchen, Rinder und ihr schönstes Geflügel vor.

Sonnabendsstarten am Vormittag die Wettbewerber der Jungzüchter (ab 9 Uhr). Die große Landestierschau beginnt um 13.45 Uhr. Um 16 Uhr informiert der Landesverband der Imker über sein Bienen und sein Handwerk. Von 16.15 bis 18 Uhr gibt es eine Pferdeschauprogramm zu sehen. Auszubildende zeigen ab 13 Uhr eine einstündige Show. Sonst noch: Melken (10 Uhr, 16 Uhr), historische Landmaschinen (12 Uhr, 15 Uhr), Westernreiter (15 Uhr).

Und am Sonntagsteht noch mal der Rheinisch-Deutsche Kaltblüter im Mittelpunkt, bei einer offenen Stutenschau. Um selbst gemachte Wolle geht es bei der 21. Landesmeisterschaft im Schafwoll-Spinnen (10 Uhr) . Um 13.45 Uhr ist Landestierschau, bei der das Tier der Mela 2020 vorgestellt wird, die Burenziege. Die Mela-Bienenkönig wird versteigert (16.30 Uhr). Und dazu jede Menge Tierpräsentationen, Westernreiten, Melken und viele mehr.

Kinder-Mela: Jeweils eine Stunde, Freitag ab 10.30 Uhr, Sonnabend 14 Uhr, Sonntag 11.15 Uhr

