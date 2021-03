Greifswald

„Es tut uns so leid“, ­haben die Älteren gesagt. Mitten in Corona-Zeiten mit der Uni anfangen – Maske tragen, Abstand halten statt Partys feiern. Zwischen Campus und Hörsaal neue Freunde kennenlernen? Fehlanzeige.

Johanna Forst gehört zur ersten Generation von etwa 6000 Studenten in Mecklenburg-Vorpommern, die ein Studentenleben nur im Lockdown kennen. Kurz nachdem sie anfingen, wurden im Oktober wieder etliche Beschränkungen eingeführt. Nun endet das erste Semester. Wie fällt ihre Bilanz aus?

„Ich habe schon die Ahnung, dass es ein aufregendes Leben an der Uni gibt, aber bisher eben nur aus Erzählungen unserer Tutoren oder Dozenten“, sagt die junge Frau, die aus Eckernförde stammt und wegen des guten Rufs der Uni nach Greifswald kam.

„Mir fehlen diese typischen Uni-Tage“

„Mir fehlen schon diese typischen Uni-Tage, auf die ich mich als Abiturientin gefreut hatte. Mit Kommilitonen morgens noch müde bei der ersten Vorlesung eintreffen, dann weiter zum nächsten Hörsaal, gemeinsam etwas essen, lernen und abends zusammen feiern“, stellt sie sich vor.

Stattdessen heißt es: diszipliniert am Laptop Vorlesungen verfolgen. Anstatt mit dem Fahrrad die historischen Unigebäude in der Altstadt abzuklappern, sitzt Johanna meist am Schreibtisch in ihrer Studentenbude und muss in der Unibibliothek – eigentlich ein beliebter Treffpunkt – allein pauken. Die berüchtigten Studentenkneipen sind ohnehin seit Monaten dicht.

Nur zwei Tage von der aufregenden Ersti-Woche

„Im November hatten wir noch Präsenz-Vorlesungen im Hörsaal mit kleineren Gruppen. Ein Teil der Studenten war vor Ort, der andere Teil online zugeschaltet. Das war wenigstens ein bisschen Uni-Leben“, sagt die Studentin. Ab Dezember lief dann alles online.

Johanna Forst (19) studiert Jura in Greifswald Quelle: Christian Roedel

Von ihrer Erstsemester-Woche – für viele Absolventen im Rückblick oft die aufregendste Zeit der Uni-Zeit – hatte sie zwei Tage – dann wurde wegen der steigenden Corona-Inzidenz abgebrochen. „Aber immerhin hatten wir da die Gelegenheit, ein paar andere Studenten kennenzulernen und von unseren Tutoren erste interessante Einblicke zu bekommen“, sagt sie.

Johanna Forst versprüht trotz Corona Optimismus: „Mich macht das alles nicht fertig. Ich bin ja ganz frisch an der Uni und sicher, dass sich die Lage noch zu meiner Zeit normalisieren wird“, sagt sie. Positiv sei auch der Zusammenhalt, den die besondere Situation erzeuge: „Unsere Professoren sind total super und nehmen sich online ganz viel Zeit für uns.“ Zudem lerne sie – gezwungenermaßen – sehr viel über moderne Kommunikationsverfahren im Internet: „Das wäre ohne Lockdown sicher nicht so intensiv“, meint sie.

Probleme bei der Praxis

Auch Paul Zekai aus Ückeritz versucht, der Situation Positives abzugewinnen. Der 18-Jährige, dessen Mutter Anke Zekai eine bekannte Zahnärztin auf Usedom ist, studiert im ersten Semester Zahnmedizin. „Dadurch, dass man die Vorlesungen bequem am Laptop verfolgen kann und sich Wege und Aufwand dazwischen spart, bekommt man sogar noch etwas mehr vom Stoff mit und kann sich mehr aufs Lernen konzentrieren“, ist der junge Mann überzeugt.

Defizite sehe er aber bei der Praxisausbildung: „Wenn der Lockdown andauert, müssen wir im zweiten Semester ab April wahrscheinlich wichtige Seminare verschieben“, weiß er. Jetzt zum Start habe die Uni noch so gut es ging einige Inhalte in Präsenz möglich gemacht: „Wir mussten zum Beispiel Befundaufnahmen vom Gebiss bei Kommilitonen machen. Vorher wurde Fieber gemessen, alle trugen FFP-2-Masken, wir haben uns ständig desinfiziert und ein Gesundheitstagebuch geführt“, berichtet Paul Zekai.

Paul Zekai mit Freundin Paulin. Beide studieren an der Uni Greifswald - hier auf einem Urlaubsfoto Quelle: privat

Ihm komme grundsätzlich zugute, dass er gemeinsam mit seiner Freundin Paulin sein Studium in Greifswald begonnen hat. Beide wohnen zusammen, da stelle sich keine abendliche Einsamkeit ein wie bei manch anderen Studenten. Grundsätzlich seien die Studenten diszipliniert, hielten sich an Kontaktbeschränkungen, damit bald alles besser werde.

Johanna Forst macht ab und zu mit einer Freundin, die sie noch in den ersten freizügigeren Uni-Tagen kennenlernte, Yoga, wenn sie Kontakt braucht: „Wir sind dann im Freien und sehen, was für eine schöne Stadt Greifswald gerade im beginnenden Frühling ist.“

Johanna und Paul sind sich sicher, dass Greifswald für sie auch noch zu einer tollen Studentenstadt wird. „Corona wird nicht ewig dauern. Unsere Zeit kommt schon noch“, sagt der angehende Zahnarzt.

Von Alexander Loew