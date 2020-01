Das ganz große Millionen-Spiel: So finanzieren sich die MV Werften

Rostock/Wismar

In der weltweiten Finanzwelt spielte der Nordosten Deutschlands bisher kaum eine Rolle. Großprojekte, die das Interesse der Global Player weckten, gab es in MV kaum – vom Bau des privat betriebenen Warnowtunnels in Rostock, an dem sich australische Investoren und ein französischer Großkonzern beteiligten, mal abgesehen.

Doch seit auf den Werften in Rostock, Wismar und Stralsund wieder die ganz großen Schiffe gebaut werden, ist das anders: Die Neubauten der Global-Klasse – der größten je in Deutschland gebauten Kreuzfahrtschiffe – locken selbst Geldgeber von der Wall Street.

Milliarden aus aller Welt

Allein der Bau der beiden Luxusriesen wird um die drei Milliarden Euro kosten. Der Mutterkonzern der MV Werften und der Auftraggeber für die Schiffe, die Genting-Hong-Kong-Gruppe, finanziert den allergrößten Teil davon mit Krediten, mit Geld aus aller Welt.

Das Finanzierungspaket hat die KfW-Ipex-Bank, eine Tochter der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau, gepackt. Fast 20 Banken haben sich daran beteiligt und überweisen Hunderte Millionen Euro nach Rostock und Wismar.

Darunter ist das Who’s who der internationalen Finanzwelt. Angefangen bei der Citigroup, einem der größten Finanzinstitute überhaupt mit Hauptsitz an der Wall Street, in New York City. Aus Frankreich sind unter anderem die Großbanken BNP Paribas und Société Générale mit dabei, aus der Schweiz die Credit Suisse und aus Deutschland unter anderem die beiden größten Banken, die Deutsche Bank und die Commerzbank.

Bürgen für die enormen Kredite sind der deutsche Staat, das Land MV und eine staatliche finnische Export-Versicherung Finnvera. Aus Branchenkreisen heißt es, Genting habe sich von Eigentum trennen müssen, um das nötige Eigenkapital für diesen Deal nachweisen zu können.

Giganten als Käufer

Auch bei den jüngsten Verkäufen der Schiffe „Genting Dream“ und „Crystal Endeavor“ sind die ganz Großen der Branche mit im Spiel: Zu den neuen Eigentümern der „Genting Dream“ gehört unter anderem die China Construction Bank, die aktuell zweitgrößte Bank der Welt. Sie ist mit 3,4 Billionen US-Dollar Bilanzsumme doppelt so groß wie der hiesige Branchenprimus Deutsche Bank.

Kommenter: Kein Grund zur Sorge

Die „ Endeavor“ ging an Crédit Agricole, immerhin auf Platz zehn der Liste der größten Bankhäuser. Der Verkaufserlös fließt zunächst aus Frankreich und China nach Hongkong – und von dort weiter nach MV, auf die MV Werften. Das Geld der Großbanken sichert ebenfalls den Bau neuer Schiffe auf den Werften im Land. Genting hat die Schiffe im selben Atemzug aber zurückgemietet und betreibt sie auch weiterhin. Ein sogenanntes Sale-and-lease-back-Geschäft, das dem Konzern im ersten Schritt mehr als 1,5 Milliarden Euro einbringt.

Experte: Geschäft völlig normal

Der Verkauf von Schiffen und das gleichzeitig Zurückmieten – das sei in der Branche weit verbreitet, sagt Hinrich Wolff, MV-Chef der Deutschen Bank. Ähnliche Deals seien auch auf dem Immobilien-, dem Maschinen- und dem Flugzeugmarkt gängig. „Auch Mittelständler machen das. Selbst in MV.“ Die Vorteile der Sale-and-lease-back-Geschäfte: „Ein Unternehmen bekommt frisches Kapital, um in neue Projekte investieren zu können. In den Bilanzen sind keine großen Posten mehr abzuschreiben und auch die Kreditwürdigkeit steigt.“ Nach dem Ablauf der Leasingzeit habe der ehemalige Eigentümer meist ein Vorkaufsrecht.

Auch die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hatte in den Anfangsjahren ihr erstes Schiff, die „ Aida Cara“, an die Norwegian Cruise Line verkauft und zurückgemietet. Inzwischen gehört die „ Cara“ wieder allein der Reederei. Kuriosum am Rande: Norwegian Cruise Line gehört zu 28 Prozent Genting Hong Kong. Kleine, große Finanzwelt.

Von Andreas Meyer