Das hat MV 2019 bewegt: Die zwölf Bilder des Jahres

Rostock

Die Nachrichten des Jahres waren in Mecklenburg-Vorpommern so vielfältig wie das Leben: überraschend oder kurios, bestürzend oder voller Zuversicht. Wenn überhaupt, gab es nur einen roten Faden, der sich 2019 durchzog: Das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls war Anlass, viele Geschichten Monat für Monat zum ersten Mal oder mit einem neuen Blick zu erzählen.

Wir haben in unserer Galerie zwölf Fotos ausgewählt, die eines der jeweils in dem Monat am meisten gelesenen und diskutierten Themen abbilden. Neben diesen gab es hunderte weiterer Ereignisse, die die Menschen bewegten. Dennoch gibt die Auswahl einen Überblick zu den großen Ereignissen, die auch über das Land hinaus wahrgenommen wurden.

Galerie: Diese Ereignisse haben MV 2019 bewegt

Zur Galerie Zwölfmal Mecklenburg-Vorpommern: Die Bilder des Jahres 2019

Von Juliane Schultz