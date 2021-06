Das jüngste Dorf in MV: Diese Mama hat zehn Kinder

Groß Luckow

Veronika Maring hatte nie das Ziel, viele Kinder zu kriegen. Ursprünglich wollte sie sogar nur eins bekommen. „Geworden sind es aber zehn“, sagt die 40-Jährige.

Mit dem Modell Großfamilie ist sie in Groß Luckow (Vorpommern-Greifswald) jedoch nicht allein. Die Gemeinde an der Landesgrenze zu Brandenburg ist die jüngste in MV. Viele Familien haben dort mehrere Kinder. 31,41 Prozent der Menschen sind unter 20 Jahre alt. Bei 191 Einwohnern sind das knapp 60 Personen.

Doch warum gibt es ausgerechnet in dieser Gemeinde so viele Kinder und Jugendliche? Veronika Maring hat keine Erklärung dafür. Sie selbst ist in einer kinderreichen Familie in Groß Luckow aufgewachsen – mit Zwillingsschwester und fünf weiteren Geschwistern. Im Gegensatz zu einigen ihrer Brüder und Schwestern wollte sie dort nie weg. Ihr erstes Kind bekam Maring mit 17 – noch in der Ausbildung zur Köchin. Das zweite folgte nur zwei Jahre später.

„Ruhig ist es zu Hause nie“

Danach blieb sie ein paar Jahre zu Hause und bekam in regelmäßigem Abstand weitere Kinder. Ihr jüngster Sohn kam vor fünf Jahren zur Welt. Seit rund vier Jahren arbeitet sie wieder: als Betreuungskraft in einem Pflegeheim. „Die Arbeit ist eine schöne Abwechslung“, erzählt Veronika Maring. Sie würde ihr wenige Stunden am Tag verschaffen, in denen mal niemand nach der „Mutti“ ruft. Ruhig sei es zu Hause nämlich nie, doch Maring lebt für ihre Familie – und genießt den Trubel.

Sieben ihrer Kinder leben noch zu Hause. Zusammen bewohnen sie ein Haus zur Miete mitten im Dorfkern von Groß Luckow. Platz ist dort genug: Jedes Kind könnte sein eigenes Zimmer bewohnen. Zum Haus gehört zudem ein riesiger Hof mit Klettergerüst und Planschbecken sowie Hunden, Katzen, Hühnern und Enten. „Es gibt immer etwas zu tun“, sagt Veronika Maring. Ein paar Minuten Zeit für sich, so wie an diesem Montagmorgen, hat sie nur selten.

Doppelbelastung durch Corona-Krise

Zwei Jahre ist es her, seit sie und ihr Mann sich getrennt haben. Nun ist Maring trotz ihres neuen Freundes die meiste Zeit alleinerziehend. In der Corona-Krise, als Kindergärten und Schulen geschlossen hatten, sei das oft doppelt belastend gewesen. „Es hilft sehr, dass die Größeren sich auch um die Kleineren kümmern und diese mit erziehen“, sagt sie. Generell sei der Zusammenhalt unter den Geschwistern groß und mit dem Alter stets besser geworden.

Veronika Maring (40) mit ihren zehn Kindern. Das Bild stammt aus 2020. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Familie hatte es dabei nicht immer leicht: „Finanziell ging es uns nicht immer so gut wie jetzt und auch, wenn ich stets versucht habe, meine Kinder auf eine vernünftige Bahn zu schieben, war auch ich manchmal gegen falsche Freunde oder dunkle Gedanken machtlos“, sagt Veronika Maring. Mittlerweile seien aber alle auf einem guten Weg und hätten teils sogar schon eigene Familien gegründet. „Drei Mal bin ich schon Oma geworden“, erzählt sie stolz.

Abends oft „fremde“ Kinder mit am Tisch

Dass Groß Luckow die jüngste Gemeinde von MV ist, hat Veronika Maring überrascht. Dabei ist ihr bewusst, dass viele der benachbarten Familien mehrere, nicht selten fünf Kinder haben. Ihr Bruder hätte schon mehrfach aus Scherz gesagt: „Unter fünf Kinder gibt es hier nicht.“ Und tatsächlich: Nur wenige Häuser weiter wohnt Christin Neumann, eine Freundin der Familie. Sie und ihr Mann haben fünf Kinder im Alter zwischen vier und 14 Jahren.

Christin Neumann (34) wohnt auch in Groß Luckow. Sie hat fünf Kinder. Quelle: Dietmar Lilienthal

Auch sie wollte ursprünglich nur ein Kind bekommen. „Aber es ist gut so, wie es jetzt ist“, sagt die 34-Jährige. Auch sie genießt an diesem sonnigen Vormittag die Ruhe. „Ich bin nicht von hier, fühle mich hier aber sehr wohl. Wir haben wirklich wunderbare Nachbarn und unsere Kinder sind fast die gesamte Zeit über nur draußen unterwegs.“ Abends hätte Neumann oft „fremde“ Kinder mit am Tisch sitzen. Das findet die fünffache Mutter sehr schön: „Ich mag es, wie vernetzt hier alle sind.“

Kein Durchgangsverkehr: Kinder können ohne Gefahren spielen

Doch gibt es noch mehr Gründe dafür, dass Groß Luckow besonders kinderreiche Familien anzieht? Bürgermeister Robert Belz (Wählergemeinschaft) hat gleich mehrere Ideen: „Ich vermute, dass die Familien hier die Ruhe der ländlichen Gegend genießen möchten. Schließlich ist in Groß Luckow kein massiver Durchgangsverkehr und die Kinder können sich ohne große Gefahren bewegen“, sagt er. Ein weiterer Grund könnten die günstigen Mieten in der Gemeinde sein.

Um dem Nachwuchs noch mehr zu bieten, ließen die Gemeindevertreter im vergangenen Jahr einen Spielplatz errichten. Und auch auf dem Bolzplatz sei täglich reges Treiben zu beobachten. „Alles in allem ist Groß Luckow ein wunderbarer Ort zum Leben“, ergänzt Belz.

Der neue Spielplatz in Groß Luckow. Quelle: Dietmar Lilienthal

Das findet auch Veronika Maring. Langfristig gesehen würde sie aber gern mit ihrer Familie ein eigenes Haus in der Gemeinde kaufen. Viel Auswahl gebe es leider nicht. „Ich träume oft von einem Haus, in das auch mein Ältester mitsamt Frau und Kindern einziehen könnten.“ Diese denken schon ans dritte Kind – sehr zum Gefallen von Veronika Maring. Ihre eigene Kinderplanung ist mittlerweile abgeschlossen. Doch nicht freiwillig: „Ich habe keine Gebärmutter mehr. Ansonsten hätte ich meinem Freund gern noch den Wunsch nach einem gemeinsamen Kind erfüllt.“

