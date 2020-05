Rostock/Wolgast

Durch die Corona-Pandemie sind zwar fast alle der traditionellen Veranstaltungen am Herrentag abgesagt oder stark eingeschränkt, trotzdem muss der Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern nicht ins Wasser fallen – zumal die Meteorologen Hoffnung auf schönes Wetter machen.

Von Autokonzerten in Greifswald, über fabelhafte Sandskulpturen auf Rügen und Usedom bis hin zum Teerschwelen in Rostock-Wiethagen – das Angebot ist vielfältig. Auch die zahlreichen Tierparks, beispielsweise in Wismar oder Grimmen, freuen sich auf Besucher.

Anzeige

Auch in Corona-Zeiten kann man in MV an Christi Himmelfahrt viel erleben. Wie geben ein paar Tipps.

Weitere OZ+ Artikel

Hier geht es zu den Tipps in Ihrer Region

Region Grevesmühlen

Region Wismar

Region Bad Doberan

Region Rostock

Region Ribnitz-Damgarten und Fischland-Darß-Zingst

Region Grimmen

Region Stralsund

Region Rügen

Region Greifswald

Das kann man in Greifswald am Himmelfahrtswochenende unternehmen

Region Usedom

Lesen Sie außerdem:

Von OZ