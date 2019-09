Wo kommt der neue Erreger so plötzlich her? In den vier bisher betroffenen medizinischen Einrichtungen in MV hat der Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Krankenhaus-Keims 4MRGN begonnen. Trotzdem dürfte die Fallzahl noch einmal ansteigen. Diese acht Dinge sollten Sie darüber wissen.