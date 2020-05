Rostock

Nicht in allen Hotels in Mecklenburg-Vorpommern herrscht zurzeit gähnende Leere. Jeden Morgen um kurz vor halb acht schalten in einem Hotel in Waren an der Müritz fünf Lehrer ihre Computer an und beginnen ihren Unterricht. Das private Internat Schloss Torgelow hält den normalen Schulbetrieb im Netz aufrecht. Nur Sport fällt aus. Die Internatsschüler, zwölf pro Klasse, sitzen zu Hause bei ihren Eltern vor dem Bildschirm. Alle können miteinander reden. Lehrer, die auf dem Lande ohne schnelles Internet wohnen, hocken im Hotel vor der Kamera.

Längst nicht alle Schulen sind so gut für die Corona-Krise gewappnet wie das bekannte Internat (Schulgebühren: 3000 Euro monatlich) von der Mecklenburger Seenplatte. „Wir ahnten, dass so etwas kommt und haben uns zwei Wochen lang vorbereitet“, sagt Verwaltungsleiter Steffen Bütow. Damit auch möglichst viele andere Schulen gut durch die Pandemie kommen, stehen in MV ab sofort zwei Millionen Euro für den Ausbau von Online-Lern-Plattformen bereit. Das Geld stammt aus dem Digitalpaket von Bund und Land, das eigentlich für digitale Ausstattung der Schulen gedacht war.

Erst knapp ein Prozent bewilligt

Doch der digitale Umbau der Schulen kommt nur langsam voran. Seit Oktober können Schulen Anträge stellen. Bewilligt wurden laut Bildungsministerium bislang acht davon, für 15 Schulen, unter anderem in Röbel, Anklam, Pasewalk, Ückeritz und Gützkow. Die freigegebene Summe beträgt 3,5 Millionen Euro, etwa für Tablets, Whiteboards und Schulnetzwerke. Vier eingereichte Anträge sind noch offen. Insgesamt kann MV bis 2024 knapp 110 Millionen im Rahmen des Digitalpakts ausgeben, 10 Millionen Euro davon aus eigenen Mitteln. Bliebe es beim jetzigen Tempo, würde das rein rechnerisch Jahrzehnte dauern. Das Ministerium verweist auf einen mit den Landkreisen und Kommunen abgestimmten „Roll-out-Plan“.

„Entwicklungsländer wären schneller“

„Es dauert einfach viel zu lange. Jetzt, wo wir die Ausstattung bräuchten, ist sie nicht da“, kritisiert Jörg Seifert, Vorsitzender des Philologenverbands MV, eine Vereinigung der Gymnasiallehrer. Bis die Schulen digital mithalten könnten, müssten drei Dinge geschehen: Bessere Ausstattung der Schulen, ein Breitbandausbau auf dem Land, der endlich mal an Fahrt aufnimmt und eine gründliche Schulung der Lehrer für die neuen Aufgaben. „Wir sind in Deutschland einfach viel zu bürokratisch. Die meisten Entwicklungsländer würden es wahrscheinlich deutlich schneller hinbekommen“, sagt Seifert.

Linke kritisiert Flickenteppich

Bildungsexpertin Simone Oldenburg (Linke) kritisiert, dass es einen „Flickenteppich“ an digitalen Einzellösungen gibt, weil es die Bildungsverwaltung versäumte, eine einheitliche Lösung für alle Schulen festzulegen. Oldenburg drängt auf die Anschaffung von Klassensätzen mit Tablets, damit weniger vermögende Familien daheim mit der nötigen Technik in ausreichender Anzahl ausgestattet sind. „Bildung der Kinder muss für die Eltern kostenfrei sein“, sagt Oldenburg.

Komplizierte Anträge

Ein Grund, warum die Umsetzung des Digitalpakts so langsam vorangeht, sind laut Seifert die komplizierten Anträge. Steffen Bütow vom privaten Internat Torgelow kann das bestätigen. „Die Anforderungen des Antrags sind sehr, sehr detailliert“, sagt er. Im Oktober haben zwei Lehrer zusammen mit der Schulleitung mit der Bearbeitung begonnen. In „vier bis sechs Wochen“ hoffen sie damit fertig zu sein. Bütow: „Die Bearbeitung im Ministerium dauert dann sicher auch noch.“

Kupfer statt Glasfaser

Das Internet will mit dem Geld aus dem Bund-Länder-Pakt unter anderem besser Netzwerke auf dem Schulgelände installieren. Das größte Problem beseitigt der Digitalpakt aber nicht: die lausige Internetanbindung durch alte Kupferkabel. Noch vier Jahre wird es voraussichtlich dauern, bis die Schule ans Glasfasernetz angeschlossen ist. Aber das ist eine andere Baustelle.

Von Gerald Kleine Wördemann