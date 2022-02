Das sagen Grüne und SPD in MV zur geplanten Mindestlohnerhöhung

Schwerin

Grüne und SPD im Nordosten haben die Erhöhung des Mindestlohns gelobt. „Die Geschichte des Mindestlohnes in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte. Daran wird auch die vorgesehene Erhöhung auf 12 Euro nichts ändern. Wer in Vollzeit arbeitet, muss auch davon leben können - und zwar ohne dass er auf zusätzliche Sozialleistungen angewiesen ist“, sagte Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch in Schwerin.

Die aus Mecklenburg-Vorpommern stammende grüne Bundestagsabgeordnete Claudia Müller sagte, ihre Partei haben sich zusammen mit Gewerkschaften und Verbänden lange für höhere Löhne im Niedriglohnsektor eingesetzt. Die Maßnahme komme zur richtigen Zeit, sagte die Politikerin und verwies auf die gestiegenen Kosten für Energie und Nahrungsmittel.

Wirtschaftsminister Meyer wies darauf hin, dass in Mecklenburg-Vorpommern 2020 nur rund 23 Prozent der Betriebe an einen Flächen- oder Haustarifvertrag gebunden gewesen seien. Das sei zu wenig. „Wir wollen eine Tariftreueregelung bei der öffentlichen Auftragsvergabe einführen. Auch in der Wirtschaftsförderung sollen vor allem die Unternehmen von Fördergeldern profitieren, die ihre Beschäftigten entsprechend gut entlohnen“, so der Minister.

Von RND/dpa