Nicht nur in Berlin wird am Dienstag genau hingeschaut, wenn der Berliner Senat über den „ Mietendeckel“ berät. Der Vorstoß von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) sorgt für Diskussionen in ganz Deutschland. Lompscher will, dass die Mieten in der Hauptstadt ab 2020 fünf Jahre lang nicht erhöht werden dürfen. Ziehen Mieter neu in eine Wohnung ein, dürfe der Betrag außerdem nicht über der vorherigen Miete liegen.

Landtagsabgeordnete aus MV halten diese Maßnahme für die Wohnungspolitik in Städten wie Rostock oder Greifswald nicht denkbar. „Es ist erschreckend, welches Ausmaß die Verdrängung in Berlin in den vergangenen Jahren angenommen hat“, sagt Eva-Maria Kröger (Linke). Der Vorstoß, einen „ Mietendeckel“ einzuführen, sei daher absolut richtig und notwendig.

„In MV aber wäre solch eine Maßnahme völlig unverhältnismäßig, denn ohne den Mietendruck hier kleinreden zu wollen: Die Probleme sind andere“, so Kröger. Neben der Wohnungsnot in der Stadt bringe auch der Leerstand auf dem Land Herausforderungen mit sich.

Keine Option für MV

Rainer Albrecht ( SPD) sieht das ähnlich. „Für die Berliner ist der Mietendeckel eine Möglichkeit, die steigenden Mieten zu dämpfen. Für Mecklenburg-Vorpommern aber ist das keine Option, da wir hier nicht dieselbe Situation wie in der Hauptstadt haben.“ Neben dem Vorstoß sollten die Berliner durch zügigen Neubau, Aufstockungen und Anbauten das Angebot an bezahlbaren Wohnungen mit Hilfe gezielter Förderung erweitern.

AfD-Landtagsabgeordneter Bert Obereiner hält den „ Mietendeckel“ für nicht zielführend. „Eine Festschreibung der Mieten hat sich bereits in der DDR nicht bewährt und zu einem rapiden Verfall der Wohnungsbausubstanz geführt“, sagt er. Vorteile sehe er in dem Vorstoß daher nicht – er würde sich eher als Investitionsbremse für Wohnungsbauinvestoren erweisen.

Aufruf zur Mieterhöhung

Der Berliner Landesverband Haus und Grund hatte mit einem Countdown auf seiner Internetseite dazu aufgerufen, die Mieten noch vor der Besprechung des Eckpunktepapiers zu erhöhen. Wolfgang Waldmüller, CDU-Generalsekretär in MV, sieht diese Aktion als Verzweiflungstat. „Vermieter für zu wenig Wohnraum und teilweise auch recht hohe Quadratmeterpreise zu bestrafen, ist der falsche Ansatz“, meint er. Wenn der Staat etwas gegen hohe Mieten und Wohnraumknappheit tun will, dann müsse er Anreize dafür schaffen, dass mehr Wohnungen gebaut werden. „Alles andere funktioniert nicht.“

Lutz Heinecke, Präsident des Landesverbandes Haus und Grund in MV, kann den Aufruf seiner Berliner Kollegen nachvollziehen: „Wir würden es nicht anders machen“, sagt er. Wenn ein „ Mietendeckel“ in MV beschlossen werden würde, hätte dies zur Folge, dass weniger investiert und der Wohnungsbestand daher nicht mehr so gepflegt werden kann. In Berlin gebe es jetzt schon das Problem, dass Kinder die Häuser ihrer Eltern nicht mehr übernehmen möchten, weil die Vermietung zu kompliziert geworden ist.

Schutz für Vermieter

Für Jochen Lansky, Landesvorsitzender des Mieterbundes in MV, hat der Berliner Aufruf ein Geschmäckle: „Hätte der Eigentümerverband mit gleicher Vehemenz versucht, die Auswüchse der Mietpreistreiberei aus seinen eigenen Reihen zu verhindern, würde sich die Frage des Mietendeckels gar nicht stellen“, sagt er.

Hinzu komme, dass das Eckpunktepapier auch auf die Vermieterseite eingeht. Falls das Mietengesetz im Einzelfall zu wirtschaftlichen Härtefällen führt, können die betroffenen Vermieter dies prüfen lassen. „Sie sind also nicht schutzlos ausgeliefert, aber das wird natürlich nicht so stark thematisiert“, so Lansky.

