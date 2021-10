Rostock

Seit der Wahlschlappe bei Bundes- wie Landtagswahlen rumort es gewaltig in der CDU. Die Partei müsse „raus aus der alten Denke“, hatte jüngst eine Gruppe junger CDU-Politiker um JU-Chef Tilman Kuban und den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor gefordert. So ist das große Stühlerücken bereits in vollem Gange. Neue Köpfe sollen die Union wieder zu alter Stärke führen, ebenso wie ein Generationenwechsel, auf den die Jüngeren wie Amthor pochen. Er selbst hatte sein Direktmandat bei der Bundestagswahl verpasst. Der 28-Jährige holte lediglich 20,7 Prozent der Stimmen in seinem Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II. Zu den Querelen in der Union nach dem Abgang von Angela Merkel haben auch viele Leser eine dezidierte Meinung. Und auch sie machen sich Gedanken um das bisherige und künftige Personal der Partei.

Wenig Rückendeckung für Laschet

Marco Messner ist überzeugt: „Wer nicht in seinem Wahlkreis liefert, bekommt am Ende vom Wähler die saftige Quittung. Allein die Coronakrise zeigte mir persönlich so manche Defizite bei einigen CDU-Herren, nur Worthülsen und Lippenbekenntnisse reichten noch nie. Klare Ansagen und das anschließende Handeln waren Fehlanzeige“, so Messner. Dass Amthor abgestürzt sei, sieht Denis Gleitze nicht. „Wieso Absturz? Es gibt 299 Direktmandate und 735 Sitze. Ergo sitzen 436 Abgeordnete über Listenplätze im Bundestag, teilweise mit viel weniger Zustimmung als Amthor. Wo ist also das Problem?“

Astrid Radtke gibt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier eine Mitschuld am desaströsen Abschneiden und den Nachwehen. „Sie waren es, die Laschet durchgedrückt haben und um ihn herum, war eine Mannschaft, die den Wähler nur abgeschreckt hat. Keiner der Herren, die jetzt gerne schon das Fell des Bären verteilen wollen, hat ihm beim Wahlkampf geholfen. Warum diese Mannschaft bewusst einen schwachen Kanzlerkandidaten aufgestellt hat, werden wir nie erfahren. Und die Spitzen aus Bayern haben weniger mit Laschet zu tun als mit dem ganzen System der CDU-Führung inklusive Merz, der von Schäuble bewusst reaktiviert wurde.“ Radtke sagt weiter: „Die Herrschaften, die das Ruder übernehmen wollten, also die Jungspunde Schäuble, Bouffier und Merz (von Schäuble eigentlich für den Parteivorsitz reaktiviert), hatten nach dem Rückzug von Merkel drei Jahre Zeit, etwas auf die Beine zu stellen. Da kam aber nur heiße Luft. Von der Frauentruppe ist aber nach dem Abgesang von AKK auch nicht gerade Weltbewegendes gekommen oder ist mir da Bedeutendes entgangen? Und die Jungen durften dazu Schilder malen und auf Befehl minutenlang laut klatschen. Rundum ein seltsamer Verein“, meint die Leserin. Hans Kellermann ergänzt: „Das Geschwafel über die im Wahlkampf nicht vermittelte „Programmatik“ der Unionsparteien ist nicht mehr lustig: Wo nichts ist, da kann auch nichts vermittelt werden. Machterhalt als einzig einigendes Programm für Egomanen: Das soll von vernunftbegabten Menschen gewählt werden?“

„Die jungen Wähler haben FDP, die Grünen, die SPD gewählt“

Klaus Ringelstein sieht es so: „Nicht Rezo hat die CDU zerstört, sondern Laschet, Söder und Merz. Alle drei sind machthungrig und geben keine Ruhe, bis die Union im Abseits steht und bedeutungslos wird. Die Sozialdemokraten können einfach abwarten und zuschauen wie die Selbstzerstörung den politischen Gegner in die Opposition zwingt.“ Ste Krsue attestiert der Partei „Reflexionsunfähigkeit“. Und schreibt weiterhin: „Mit Armin Laschet hat man ein gutes Bauernopfer gefunden. Der hat zwar wirklich die Ausstrahlung wie ein Quark im Kühlregal mit 0,0 Aufbruchstimmung, aber für die Wahlpleite der CDU haben doch gerade solche Figuren wie Philipp Amthor und Kollegen gesorgt, die in einer Korruptionsaffäre nach der anderen verstrickt waren.“ Mathias Schmidt rät der Union, bei ihrer Erneuerung Altballast von Bord zu werfen, wie er es formuliert. „Ein zeitgemäßer Konservatismus betrachtet Frau und Mann als gleichberechtigt. Ein zeitgemäßer Konservatismus ordnet die Bewahrung der Schöpfung auch nicht ökonomischen Motiven unter. Ein zeitgemäßer Konservatismus sieht in ökonomischer Umverteilung nicht zuletzt auch eine grundlegende Notwendigkeit zur Bewahrung unseres demokratischen Gemeinwesens.“ Bettina Jedicke-awad erinnert noch mal: „Die jungen Wähler haben FDP, die Grünen, die SPD gewählt, erst danach ein kleiner Teil die CDU. Das sollte doch zu denken geben, denn es geht um die Zukunft.“

Von Juliane Lange