Der Strandkorb ist Liebling der Urlauber und das Ausflugsziel mit Meerblick-Garantie. Zum Tag des Strandkorbs am 15. Juni feiern wir den Zweisitzer mit sieben spannenden Fakten rund um den beliebten (Sitz-)Platz an der Sonne.

Die in Köln geborene Alica Nähser (19) studiert in Greifswald und ist Ostsee-Fan. Sonne, Sand und Stralsunder Strand genießt sie am liebsten im Strandkorb. Quelle: Christian Rödel