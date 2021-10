Das sind die Termine für die Corona-Impfaktionen in Greifswald

Greifswald

Nach wie vor Impft der Kreis Vorpommern-Greifswald die Menschen gegen Corona. Laut Lagus sind im Kreis knapp 80.000 Menschen vollständig geimpft. Das entspricht nur einer Quote von rund 34 Prozent, was deutlich zu wenig ist, um die Bevölkerung umfassend gegen das Corona-Virus zu schützen. Die eigentliche Quote dürfte jedoch wesentlich höher liegen – denn viele Menschen im Kreis haben sich bei Hausärzten, den organisierten Impftagen der Hausärzte in Wolgast oder Torgelow und Ueckermünde impfen lassen.

Damit nun auch die Letzten noch ein gutes Impfangebot bekommen, hält der Kreis an den Aktionstagen fest. Das sind die Termine. Direkt am 18.10.2021 wird im Mehrgenerationenhaus in Torgelow geimpft. Geöffnet ist zwischen 10 und 15:30 Uhr.

Am Dienstag findet die Impfaktion im Rathaus in Greifswald (10 bis 16 Uhr) sowie am Donnerstag, dem 21. Oktober am Marktkauf in Neuenkirchen (9 bis 18 Uhr) statt.

Am Freitag ist eine weitere Aktion in Greifswald geplant, dieses Mal jedoch im Schönwalde-Center. Hier können sich Bürger zwischen 10 und 16 Uhr impfen lassen.

Neue Öffnungszeiten im Impfzentrum

Zusätzlich werden, so die Kreisverwaltung, die Öffnungszeiten im Impfstützpunkt – dem ehemaligen Impfzentrum – in Greifswald angepasst.

Montag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 15:30 UhrDienstag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 18:00 UhrMittwoch 08:00 – 12:00 Uhr Donnerstag 08:00 – 11:30 Uhr und 12:30 – 18:00 UhrFreitag 14.00 – 18:30 Uhr

Von Philipp Schulz