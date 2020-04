Das sind die größten Widersprüche im Corona-Plan von MV

Rostock

Am Sonnabend werden mit der Öffnung von Bau- und Gartenmärkten in MV eine Reihe von Regel-Lockerungen in der Corona-Krise beginnen. Der „MV-Plan“ der Landesregierung wirft diverse Fragen auf. Er sei übereilt mit der heißen Nadel gestrickt, monieren Kritiker. Warum dürfen Blumenläden oder Fahrradhändler über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen, Elektromärkte und Kaufhäuser dagegen nicht? Diese Punkte sind strittig.

800-Quadratmeter-Regel – aber nicht für alle

Zunächst die 800-Quadratmeter-Regel selbst: Dies sei ein „Kompromiss“ zwischen Bund und Ländern, MV habe gar keine Grenze behalten wollen, erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD).

Diskriminierung sieht der Einzelhandelsverband Nord in der Festlegung der Verkaufsflächen. Dies führe zu Wettbewerbsverzerrungen, sagt Geschäftsführer Kay-Uwe Teetz. Widersprüchlich: In MV dürfen neben Supermärkten, Apotheken, Banken, Waschsalons und Drogerien auch Blumenläden, Auto- und Fahrradhändler, Buchhandlungen, Bau- und Gartenmärkte unbegrenzte Verkaufsflächen öffnen. Warum? „Das benachteiligt einzelne Branchen“, so Teetz. Und sei auch zum Thema Corona-Eindämmung unverständlich. Sein Vergleich: Textilketten und Kaufhäuser bleiben begrenzt, im Gartenmarkt aber treffen sich viele Kunden. Forderung: „Wenn auf, dann alle.“ Das Schweriner Wirtschaftsministerium liefert keine Erklärung für das Wirrwarr. Die Ausnahmen seien so festgelegt worden.

In Einkaufszentren/Malls gelten die 800 Quadratmeter Verkaufsfläche für jedes einzelne Geschäft – vom Imbiss bis zum Elektro-Riesen. Verkaufsstände in Zugangs- und Aufenthaltsbereichen sind verboten. Wer Getränke oder Speisen kauft, darf diese erst 50 Meter von den Malls entfernt verzehren. Erklärung? Fehlanzeige.

Für alle Geschäfte gilt laut MV-Plan: Pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche darf jeweils nur ein Kunde im Laden sein, abzusichern über Einlasskontrollen. In Supermärkten muss jeder Kunde einen Einkaufswagen mitführen.

Friseure öffnen bald, Kirchen für Gottesdienste dagegen nicht

Friseure dürfen erst ab 4. Mai in MV wieder öffnen – wegen des direkten Personenkontaktes mit Mundschutz. Bei Kirchen und Religionsgemeinschaften dagegen sind Veranstaltungen weiterhin verboten.

Das Justizministerium beruft sich dazu Absprachen von Bund und Ländern; nächste Woche solle über mögliche Lockerungen gesprochen werden. Die Nordkirche zeigt Verständnis. Es sei „schmerzlich, nicht in gewohnter Weise zum Gottesdienst zusammenkommen zu können“, sagt Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt. Sie hoffe aber, dass Gottesdienste „Anfang, Mitte Mai“ wieder stattfinden können – bei regulierten Teilnehmerzahlen, Abstand und strenger Hygiene.

Fahrschulen sollen laut MV-Plan womöglich bald geöffnet werden. Das Energieministerium konkretisiert: „Die Fahrschulen stehen auf der To-do-Liste für die kommenden zwei Wochen“, so eine Sprecherin. Dies sei abhängig von der Infektionslage.

Mehr Ansteckungen für besseren Infektionsschutz?

Missverständliches liefert der „MV-Plan“ zum Infektionsschutz. Einerseits soll alles zur langsamen Ausbreitung des Virus getan werden, andererseits heißt es: „Der Reproduktionsfaktor R0 beträgt aktuell 0,6. Angestrebt wird R0 um 1,0 bis 1,1.“ Die Verdopplung der Corona-Fälle als Ziel, wie Kritiker orakeln? Wohl eher eine unglückliche Formulierung, heißt es von der Regierung. Mehr als eine Person dürfe ein Erkrankter im Schnitt nicht anstecken, um die Kliniken nicht zu überlasten.

Neu beschlossen: Ab 27. April sind Atemschutzmasken für alle in Bussen, Bahnen und Taxen Pflicht.

Demos jetzt bis 50 Personen erlaubt – bis wieder jemand klagt?

Veranstaltungen: Strittig war bislang auch das komplette Versammlungsverbot. Das Bundesverfassungsgericht hat dies gerade kassiert; Begründung: Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit sei geschützt. In MV sollen nun Demos bis 50 Personen erlaubt sein, darüber hinaus nicht. Fraglich, ob dies vor Gericht Bestand hat, wenn Klagen vorliegen. Private Feiern und öffentliche Veranstaltungen sind weiterhin untersagt.

Kita-Notdienst für Verkäufer im Bäcker, aber nicht im Blumenladen

Der Kita-Notdienst wird auf Kinder von Eltern in weiteren unentbehrlichen Berufsgruppen erweitert: Lehrer, Mitarbeiter sozialer Beratungsstellen oder Pflegebeschäftigte. Viele Verkäuferinnen oder Kassierer im Einzelhandel sind außen vor (Ausnahme: Lebensmittel, Drogerien), obwohl sie jetzt verstärkt arbeiten werden. Warum? „Diese sind nicht systemrelevant“, so ein Sprecher des Sozialministeriums. Heißt: Die Verkäuferin beim Bäcker darf ihr Kind in die Kita bringen, die aus dem Blumenladen nicht.

Zoobesuch erlaubt – aber Spielplätze weiter geschlossen

Noch ein Widerspruch: Zoos und Tierparke dürfen ab Montag ihre Außenbereiche öffnen, Spielplätze dagegen nicht. Warum? Keine Antwort.

Auch in der Politik ist der MV-Plan umstritten. „Mehr Fragen als Antworten“ sieht Simone Oldenburg, Linke im Landtag. Ralph Weber ( AfD) stuft die Regelungen zur Verkaufsfläche im Einzelhandel als „rechtlich angreifbar und willkürlich“. Er fordert auch Öffnung von Hotels und Gaststätten.

