Rostock

Um den liebsten die Weihnachtszeit zu versüßen, basteln viele einen Adventskalender für ihre Kinder, den Freund oder die Freundin. Die OSTSEE-ZEITUNG hat ihre Leser dazu aufgerufen, Fotos ihrer selbst gebastelten Kunstwerke einzuschicken.

Die Resonanz war groß. Über 200 Einsendungen haben uns erreicht. In einer Online-Umfrage haben die OZ-Leser nun die Gewinner gewählt. Die erstplatzierte Bastlerin erhält nun 300 Euro in bar als Siegerprämie. Die Plätze zwei bis fünf erhalten 100 Euro.

Das ist die Gewinnerin

Den ersten Platz konnte sich Denise Wendt aus Ribnitz-Damgarten sichern. Sie überzeugte mit einer Collage von verschiedenen Adventskalendern, die im Laufe der letzten Jahre entstanden sind. Mehr als ein Viertel aller Stimmen konnte sie für sich gewinnen und erhält damit die 300 Euro Siegerprämie. Die 29-Jährige bastelt schon seit ihrer Kindheit gerne und ging auch früher gerne in den heimischen Bastelladen in Ribnitz. Von ihren Eltern gab es früher jedoch keinen selbst gemachten Adventskalender, wie sie verrät, dafür aber einen gekauften.

Die Gewinnerin Denise Wendt vor dem diesjährigen Adventskalender für ihren Mann. Quelle: Denise Wendt

Jetzt ist sie selbst Mutter eines Sohnes, der jetzt jeden Tag ein Türchen in seinem Adventskalender öffnen darf. Darin warten kleine Bücher, Autos, Lego oder Süßigkeiten auf den Zweijährigen. Auch ihr Mann und ihre Freundin dürfen sich jedes Jahr auf ein kleines Kunstwerk von Denise Wendt freuen. Während sie selbst von ihrem Mann jedes Jahr einen gekauften bekommt, ist es seit ein paar Jahren Tradition geworden, dass ihre Freundin uns sie sich gegenseitig einen Adventskalender mit Kleinigkeiten wie Kosmetikartikeln, Süßigkeiten oder auch mal Lottolose freuen.

Ein Puzzle zu Weihnachten

Die Bürokauffrau hat sich außerdem eine weitere Überraschung für ihre Liebsten einfallen lassen. Denn sie schreibt zuvor eine Weihnachtspostkarte und zerschneidet diese in 24 kleine Teile, von denen sich jeden Tag eines in dem jeweiligen Türchen versteckt. An Heiligabend dürfen ihr Mann und ihre Freundin dann puzzeln und können die Weihnachtsgrüße von Denise Wendt lesen.

24 kleine Teile müssen am 24. zu einer Karte gepuzzelt werden. Quelle: Denise Wendt

Damit sie in ihrer Freizeit weiterhin tolle Geschenke für Familie und Freunde gestalten kann hat die Hobby-Bastlerin von ihrem Mann einen Plotter geschenkt bekommen. Damit lassen sich Textilien und andere Materialien beschriften. Ihre Werke zeigt sie auch auf ihrer Facebookseite „Nisis Kreativwelt“. Dort ist auch der diesjährige Adventskalender für ihren Mann zu finden.

Platz 2 und 3

Aber nicht nur Denise Wendt hat viele Menschen mit ihrer Kreativität begeistern können. Jeder fünfte Teilnehmer entschied sich in der Umfrage für die Adventskalender von Caroline Delau aus Parchtitz, die gemeinsam mit ihrem Mann Michael zwei Schneemänner und einen Weihnachtsmann für ihre beiden Kinder und ihre Nichte gestaltete. Der dritte Platz geht an das Kunstwerk, welches von OZ-Leser Klaus Krohn eingesendet wurde. Das Adventskalenderdorf hatte seine Frau ihm gebastelt. Die Idee dazu bekam die Rostockerin in einer Zeitschrift. Die Idee bekam ich aus einer Zeitschrift.

Platz 4 und 5

Den vierten Platz konnte sich Manuela Golya aus Eixen sichern. Ihr gehäkelter Adventskalender konnte fast 10 Prozent aller Umfrage-Teilnehmer überzeugen. Und auch ihren ­Kitakindern dürften sich über diesen Kalender gefreut haben.

Auf dem fünften Platz haben die Leser das Werk von Florian Melzer aus Garz gewählt. Seine Tochter Matilda ist die stolze Besitzerin dieser Winter-Berglandschaft, die zu 100 Prozent aus Versandkartonresten besteht.

Zur Galerie Fast 250 Einsendungen haben die Redaktion erreicht, mehr als 600 OZ-Leser haben abgestimmt und nun stehen 30 Adventskalender im Finale und wollen der schönste in ganz MV sein.

Weitere Gewinner:

Zusätzlich hat die OZ auch an alle Teilnehmer, die bei der Umfrage abgestimmt haben und sich registrierten, etwas verlost. Zu gewinnen gab es drei Bastelsets mit je 900 Teilen von Colour & More in Rostock. Die glücklichen Gewinner davon sind: Simone Supp aus Straufhain, Ben Yedder aus Rostock und Sandra Bichbäumer aus Grevesmühlen.

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und vielen Dank fürs Mitmachen.

Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und erhalten ihre Preise in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres.

Von OZ