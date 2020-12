Rostock

Im Dezember kann man was richtig Tolles für Bauch, Beine und Po machen: Kekse backen! Unsere Leserinnen haben ihre Lieblingsrezepte zum Nachbacken verraten: Für Kinder, für die Erwachsenen und sogar für den Hund!

Zarte Familienplätzchen von Frau Janssen

Die zweifache Mama Anja Janssen aus Wismar verrät das „absolut beste Rezept“ zum Plätzchenbacken mit den Kindern. „Unglaublich buttrig und zart!“ Zutaten: 375 g Butter, 190 g Zucker, 500 g Mehl und fünf Eigelb, dazu eine kleine Menge Vanilleextrakt.

Zubereitung: „Daraus einen Knetteig bereiten und Plätzchen ausstechen. Der Teig reicht für vier Bleche, also eigentlich für fünf, aber ein Teil des Teiges verschwindet immer gleich!“ Die Kekse werden bei 190 Grad Celsius für 8 bis 10 Minuten goldgelb gebacken.

Zur Galerie Lebkuchen, Pfefferkuchen, Kaffeeplätzchen – die Weihnachtsspezialitäten unserer Leserinnen können gerne nachgebacken werden. Die Fotos machen ganz bestimmt Appetit!

„Für den Zuckerguss Puderzucker mit ein wenig Zitronensaft anrühren, so dass der noch dickflüssig ist. Und dann die Kekse weihnachtlich mit Streuseln und Co. verzieren.“ Ihr Tipp: „Aus den fünf übrig gebliebenen Eiweißen kann man noch weihnachtliche Baisers mit Zimt machen.“

Kaffeeplätzchen von Frau Hame

Birgit Hame aus Wismar verrät ihr Lieblingsrezept: Kaffeeplätzchen für Erwachsene! Zutaten: 175 g Weizenmehl, eine Messerspitze Backpulver, 60 g Zucker, eine Packung Vanillezucker, ein Ei, 100 g Butter, 1 Teelöffel lösliches Espressopulver (Sticks von Nespresso zum Beispiel), 40 Gramm Schokoraspeln.

Zubereitung: Alle Zutaten verkneten und zwei Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Auf der bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und Plätzchen ausstechen. Bei 120 Grad Celsius zirka 10 bis 12 Minuten backen.

Nach dem Abkühlen können die Plätzchen noch mit einem „Kaffeezuckerguss“ dekoriert werden: 150 g Puderzucker, 2 Teelöffel löslicher Kaffee und abgekochtes, heißes Wasser glattrühren, die Plätzchen bepinseln und mit je einer Moccabohne belegen. „Das Rezept habe ich Anfang der 1990er-Jahre in einer Zeitschrift gelesen, ausprobiert und für lecker befunden“, erzählt Birigt Hame.

Ludmilas russische Zaubernüsse

Dr. Ludmila Lutz-Auras, Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Studienfachberaterinan der Universität Rostock mit ihrem Institut für Politik und Verwaltungswissenschaften, verrät ihr Familienrezept für „russische Zaubernüsse“: „Oreschki“.

Allerdings braucht man für die ein spezielles Waffeleisen, in dem die kleinen Keksnüsse gebacken werden. Zutaten: 250 g Margarine, 50 g Zucker, 2 Eier, 400 g Mehl, 1/4 TL Backpulver, das Mark einer Vanilleschote, 2 Dosen Milchmädchen (gekocht).

Zubereitung: 1. Die zimmerwarme Margarine mit dem Zucker und dem Vanillemark mixen, das Mehl, die Eier und das Backpulver hinzufügen und zu einem geschmeidigen Teig zubereiten. Nun schon mal das Waffeleisen vorheizen und den Teig in 4 Teile teilen und je eine Rolle formen. Diese in kleine Stücke schneiden und die Stückchen mit den Händen zu kleinen Kugeln formen.

Die Bällchen in dem Nusseisen goldbraun backen und danach mit dem gekochten Milchmädchen füllen und zusammendrücken. Am besten kühl lagern im Kühlschrank. Der Tipp von Ludmila Lutz-Auras: kleingehackte Nüsse mit in die Füllung. „Das ist auch sehr lecker!“

Einfache Lebkuchen von Frau Glücklich

Das Lebkuchenrezept von Katharina Glücklich vom gleichnamigen Wismarer Café ist unglaublich leicht und lecker. Also leicht im Sinne der Zubereitung, nicht der Kalorien. Sie hat als Kind ein Backbuch bekommen und das Rezept daraus für sich angepasst und weiterentwickelt.

Zutaten: 100 g Zitronat und 100 g Orangeat, 5 regionale Eier von glücklichen Hühnern, 150 g Zucker, 150 g regionaler Honig, eine Packung Lebkuchengewürz, 500 g gemahlene Mandeln oder Haselnüsse, runde Oblaten, dunkle Kuvertüre zum Überziehen.

Zubereitung: „Zitronat und Orangeat schreddere ich ganz klein“, so ihr Tipp – sie mag es nicht, auf große Stückchen davon zu beißen. Die Küchenmaschine hilft beim Zerkleinern. Eier, Zucker, Honig und das Gewürz gut vermischen, die Mandeln oder Haselnüsse mit dem Orangeat und Zitronat untermischen.

Keksige Feiertage In den USA wird am 4. Dezember der „National Cookie Day“ gefeiert, der Tag des Kekses. Oder besser noch: der Back-Kekse-Tag. Erfunden hat ihn ein Unternehmer, Matt Nader von der „Blue Chip Cookie Company“ im Jahr 1987. Aber: Bereits 1976 taucht der Kekstag in der US-Ausgabe der Sesamstraße auf, allerdings am 26. November. Ein paar Tage vorher, am 2. November, gibt es den Krümelmonstertag. Das ständig Kekse fressende Krümelmonster ist eine Figur aus der Sesamstraße. Bei den US-Amerikanern gibt es noch mehr Feiertage zu Ehren der Kekse: der Back-Plätzchen-Tag ist am 18. Dezember, der Oreo-Kekse-Tag im März. Die Briten feiern den Kekstag am 29. Mai, dann ist in den USA der Tag der Büroklammer.

„Da ist kein Mehl drin; wenn man auf die Oblate verzichtet oder entsprechende Oblaten nimmt, sind die Lebkuchen auch für Menschen mit Glutenunverträglichkeit geeignet.“ Auf die Oblaten kommt der Teig.

„Ich fülle die Masse dann in einen Gefrierbeutel und schneide eine Spitze ab“, verrät Katharina Glücklich den Trick, wie gleichmäßige „Teighaufen“ entstehen. „Der Teig muss mindestens 20 Minuten ruhen“, erzählt Katharina Glücklich.

Für 25 Minuten im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad Celsius gebacken – gerne mit Umluft – sind die Lebkuchen schnell fertig und auch gut mit Kindern zu backen. „Schon der Teig riecht richtig nach Weihnachten“, erzählt die passionierte Torten- und Kuchenbäckerin. Die Lebkuchen gibt es natürlich auch bei ihr im Café, derzeit nur als Außer-Haus-Verkauf, genauso wie die Kuchen und Torten.

Pfeffernüsse von Frau Mohr

Die Pfeffernüsse von Monika Mohr sind ein Geheimtipp in Wismar, original nach Omas Rezept mit Sirup und Pottasche. Zutaten: 1 kg Mehl, 4 Esslöffel Kakao, 600 g Zuckerrübensirup, 300 g Zucker, 250 g Margarine, 7 g Hirschhornsalz, 3 g Pfefferkuchengewürz, 6 g Pottasche.

Zubereitung: Hirschhornsalz und Pottasche in zwei getrennten Schüsseln mit je drei Esslöffeln Wasser auflösen und zum Mehl hinzufügen. Sirup, Zucker und Fett erwärmen, Mehl, Kakao und Gewürze mischen, die abgekühlte Sirupmasse dazugeben.

Rollen formen und in Frischhaltefolie eingewickelt ins Eisfach oder den Kühlschrank packen. Monika Mohr backt alle paar Tage größere Mengen, weil sie die Kekse in ihrem Café „Kaffeepause“ verkauft. „Wenn ich die Rollen tiefkühle, kann ich sie mit der Brotmaschine in dünne Scheiben schneiden“, so ihr Profitipp. Bei starker Hitze müssen die Pfeffernüsse 8 bis 10 Minuten in den Ofen.

Annes gesunde Hundekekse

Schon im letzten Jahr hat Anne Dedlow ihre beiden Fellnasen Oskar und Balou mit diesen einfachen Hundekeksen überrascht. „Die Kekse backen geht ganz schnell, die Hunde sind ausgerastet!“ Ein Foto von Hund und Keks gibt es nicht: „So schnell ist man gar nicht, die inhalieren die Kekse“, lacht die Ehrenamtlerin, die sich in der Tiertafel für Wismar und Umgebung engagiert.

Die Zutaten für ihre Gemüsecracker für den Hund: 250 g Mehl , 2 Esslöffel Sonnenblumen- oder Kokosöl, 200 g Tiefkühlgemüse wie der Hund es mag und fressen darf. „Wir machen noch immer ein großes Stück Leberwurst mit rein“, verrät die Hundemama. Den Hunden schmeckt es aber auch ohne!

Zubereitung: Das Gemüse etwas kochen, dann pürieren. Mit dem Mehl und dem Öl mischen zum festen Teig. Den Teig ausrollen und kleine Figuren ausstechen, je nach Hundegröße. „Bei 175 Grad Celsius Umluft kommen die Plätzchen für ungefähr 20 Minuten in den Ofen.“

Von Nicole Hollatz