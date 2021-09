Rostock

Ein wenig herbst lag in diesem August schon in der Luft – und hat damit Fotografen aus Mecklenburg-Vorpommern eine Vielzahl an Motiven geliefert. Ob traumhafte Sonnenuntergänge bei sommerlichen Wetter, stürmische Szenen mit wolkenverhangen Himmel oder farbenfrohen Sommerblumen am Wegesrand: Der Spätsommer ist in diesem Jahr besonders vielseitig.

Die Redaktion der OSTSEE-ZEITUNG hat wieder viele wunderschöne Bilder von ihren Lesern zugeschickt bekommen und die Schönsten ausgewählt.

Die Bildergalerie mit Schnappschüssen aus dem Land zeigt, wie schön Mecklenburg-Vorpommern im Spätsommer und bei jedem Wetter sein kann. Auffällig in diesem Monat war, dass viele Tiere fotografiert worden sind. Von frechen Möwen, schimmernden Insekten und süßen Tierbabys ist Einiges dabei. Klicken Sie sich gern durch!

Bildergalerie mit den schönsten Leserfotos vom August 2021

Zur Galerie So vielfältig das Wetter im August war, so abwechslungsreich sind die Bilder die im vergangenen Monat geschossen wurden. Der OZ wurden wieder viele einzigartige und wunderschöne Leserfotos aus MV geschickt. Die Schönsten haben wir in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Von OZ/acs