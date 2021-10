Das sind die schönsten OZ-Leserfotos von September 2021

Rostock

Herbstzeit ist Erntezeit: Im September haben uns viele Bilder von den ersten Kürbissen und Pilzen, aber auch Fotos von kleinen Igeln, frechen Eichhörnchen, stolzen Hirschen und atemberaubenden Sonnenuntergängen am Meer erreicht. Viele Bilder waren einzigartig und wunderschön.

Kein Wunder, denn MV bietet in dieser Jahreszeit malerische Motive. Unter den vielen Fotos, die der OZ-Redaktion in diesem Monat zugesendet wurden, haben wir die schönsten in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Die Bilder zeigen, wie schön Mecklenburg Vorpommern sein kann und was es hier alles zu entdecken gibt. Einige OZ-Leser und Leserinnen haben besonders gute Augen für besondere Fotomomente. Klicken Sie sich gerne durch die Bildergalerie und entdecken, welche tollen Bilder OZ-Leser uns geschickt haben.

Suchen Sie auch gerne mit ihrer Kamera nach dem perfekten Motiv oder haben einen besonderen Schnappschuss gemacht? Wir veröffentlichen sie gerne auf unserer Internetseite, auf Facebook, Instagram und in der Zeitung. Hier können Sie uns Ihre Fotos schicken.

