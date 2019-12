Rostock

Das Jahr neigt sich dem Ende und wir blicken zurück auf die größten Kriminalfälle, die die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern 2019 bewegten. So sorgten die Prozesse um die Kinder Leonie und Emma, sowie die Mord-und Drogen Prozesse für viel Aufmerksamkeit in den Medien. Wir zeigen die zehn spektakulärsten Fälle aus diesem Jahr.

Emma-Prozess

Im November begann der Prozess um den Tod der dreijährigen Emma aus Wolgast. Sie ist von ihrer Mutter im vergangenen Jahr in viel zu heißem Wasser gebadet worden und starb an den Verbrühungen. Die Staatsanwaltschaft warf der Mutter fahrlässige Tötung wegen Unterlassung vor.

Mehr zum Thema:

Prepper-Prozess

Ebenfalls im November begann der erste Gerichtsprozess um die rechte Prepper-Gruppe „Nordkreuz“ in Schwerin. Ein Polizist und ehemaliges Mitglied des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Mecklenburg-Vorpommern musste sich wegen illegalen Hortens von Waffen verantworten.

Mehr zum Thema:

Erschlagene Güstrowerin

Im September ist eine 79-Jährige aus Güstrow bei einem Einbruch in ihr Haus erschlagen worden. Der taubstumme 43-jährige Asylbewerber aus der Ukraine gestand die Tat. Der Ukrainer ist zwischen 2015 und 2019 unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, Diebstahl, Raub, Bedrohung und Erschleichen des Aufenthaltstitels polizeilich aufgefallen.

Mehr zum Thema:

Leonie-Prozess

Ein Fall, der bereits zu Beginn des Jahres für Aufsehen sorgte: der Tod der sechsjährigen Leonie. Sie ist am 12. Januar leblos in der elterlichen Wohnung in Torgelow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefunden worden.

Dem 28-jährigen Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung vorgeworfen. Er soll das Mädchen mehrfach so misshandelt haben, dass es schwere Verletzungen erlitt und starb. Der Prozess läuft derzeit noch. Ein Urteil wird im Januar erwartet.

Mehr zum Thema:

Drogengeschäfte auf dem Reiterhof

Eine Familie hat zwischen 2013 und 2016 auf dem Reiterhof im großen Stil Cannabis angebaut und mit dem daraus gewonnenen Marihuana gehandelt. Die Angeklagten sind die Eltern und ihre 34 Jahre alte Tochter. Mit dem Verkauf der Drogen sollen sie fast 600 000 Euro eingenommen haben.

Mehr zum Thema:

Stalker-Prozess in Stralsund

Im Dezember kam es zum Prozess gegen einen Stalker aus Stralsund. Er schaltete mit fingierten E-Mail-Adressen Sex-Anzeigen auf einschlägigen Internetseiten. Er gab anfangs den Namen einer Kollegin und ihre Telefonnummer an. Dann ihre private Anschrift im Grimmener Umland.

Mehr zum Thema:

Erdrosselte Ehefrau

In der Nähe von Boizenburg hatte ein Mann seine 46 Jahre alte Frau im April dieses Jahres im Bad des gemeinsamen Hauses mit einem Schal erdrosselt. Vor Gericht gab er die Tat grundsätzlich zu.

Wegen Totschlags an seiner Frau hat das Landgericht Schwerin den 54 Jahre alten Ehemann Ende Oktober zu sieben Jahre Haft verurteilt. Er litt seit Herbst vergangenen Jahres an Depressionen und psychotischen Störungen.

Mehr zum Thema:

Maria-Prozess

Im März ist die 18-Jährige Maria aus Zinnowitz ermordet worden. Zwei Männer aus ihrem Bekanntenkreis sind mit einem Messer auf die Schwangere losgegangen. Die beiden Täter wollten einen Menschen Sterben sehen.

Der Prozess begann im August. Das Landgericht Stralsund hat für den Haupttäter die Unterbringung im Maßregelvollzug in einer Psychiatrie angeordnet. Zusätzlich wurde er zu einer zwölfjährigen Jugendhaftstrafe verurteilt. Der andere Täter erhielt eine lebenslange Haftstrafe.

Mehr zum Thema:

Nebenbuhler Prozess

Der aktuellste Prozess ist der, um den lebensbedrohlichen Angriff eines Mannes auf einen vermeintlichen Nebenbuhler. Der 22 Jährige ist Mitte Mai in der Wohnung seiner Freundin eingedrungen und hat auf den neuen Freund eingeschlagen und eingetreten. Er erlitt dabei schwerste Schädel- und Hirnverletzungen zugefügt.

Der Angreifer muss für sechs Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Dem Opfer sprach das Landgericht Rostock ein Schmerzensgeld in Höhe von rund 51 000 Euro zu.

Mehr zum Thema:

Messerattacke auf Baby

Ende Juli sorgte der Vorfall in Rostock-Dierkow für Aufsehen. Dort hatte ein Mann vor den Augen der Mutter auf ein dreimonatiges Baby mit einem Messer eingestochen. Als Polizisten in die Wohnung eindrangen, stürzte er vom Balkon im fünften Stock des Hauses und starb.

Mehr zum Thema:

Von OZ