Das starke Geschlecht: Frauen stellen über die Hälfte der Beschäftigten in MV

Schwerin

Frauen stellen in Mecklenburg-Vorpommern mehr als die Hälfte der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Am Stichtag 30. Juni 2020 standen 289 020 Frauen (50,5 Prozent) und 283 712 Männer (49,5 Prozent) in einem beitragspflichtigen Arbeitsverhältnis, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mit Blick au den Internationalen Frauentag am 8. März mitteilte. Damit liege der Nordosten 4,2 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt von 46,3 Prozent beim Frauenanteil.

Allerdings arbeiten mehr Frauen als Männer in Teilzeit: 137 145 weiblichen Teilzeitbeschäftigten (47 Prozent) stehen dem Amt zufolge 36 930 Männer in Teilzeit (13 Prozent) gegenüber. Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, Simone Oldenburg, kritisierte zudem, dass Berufe, in denen vorwiegend Frauen arbeiten, schlechter bezahlt würden. Das müsse sich ändern, forderte sie.

Vielen Frauen in Krisen-Branchen beschäftigt

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes führt die Corona-Pandemie besonders in solchen Berufen zu Problemen, die mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden. Hohe Infektionsrisiken und Dauerbelastung träfen beispielsweise den Einzelhandel, die Altenpflege sowie den Bereich Erziehung und Sozialarbeit mit einem Frauenanteil von jeweils mehr als 80 Prozent. Unter den Krisenbranchen ragen das Gastgewerbe (64,6 Prozent) sowie die über Monate geschlossenen Friseur- und Kosmetiksalons (86,5 Prozent) beim Frauenanteil heraus. Erwerbstätige Mütter müssen zudem den Spagat zwischen Arbeit und Kindererziehung bewältigen. Nach den Erhebungen aus dem Jahr 2019 sind rund 75 Prozent der Frauen mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren erwerbstätig. Bei den Vätern ist der Anteil mit 92,9 Prozent höher. Sie arbeiten allerdings wesentlich seltener in Teilzeit (6,4 Prozent) als die Mütter (66,2 Prozent) und tragen damit mutmaßlich weniger zur Kinderbetreuung bei.

Von dpa